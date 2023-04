Patrick Kalupa ist der neue TV-Arzt im ZDF-Herzkino: "Kralle" macht "Dr. Nice" das Leben schwer

Flensburg - Ein neuer Fernseharzt will sich in die Herzen der Zuschauer spielen: Dr. Moritz Neiss, Spitzname "Dr. Nice" (ein Wortspiel mit dem englischen Wort für schön) ist ab Sonntag im ZDF -"Herzkino" im Einsatz.

"Das Komplizierteste war, dass ich die rechte Hand nicht benutzen durfte", erklärt er im TAG24-Interview. Als Moritz Neiss, der sich bei einem Autounfall schwer verletzt hat, trägt Kalupa eine Orthese am Arm, die "im wahrsten Sinne des Wortes behindert". Einfache Dinge wie das Öffnen einer Tür waren "mit der 'Kralle', wie wir sie genannt haben" gar nicht so einfach zu erledigen.

16 Jahre lang wusste der Arzt nicht, dass er eine Tochter hat. Jetzt will er Lea (Maj Borchardt) kennenlernen. © ZDF/Rudolf Wernicke

Die physische Einschränkung kostet Dr. Neiss seine Karriere als Chirurg. Doch mit seinem Schicksal will er sich nicht so wirklich auseinandersetzen.

"Er verdrängt diese Problematik so sehr er nur kann", so Kalupa. Das erkläre auch, weshalb sich der Arzt in einem Örtchen nahe Flensburg niederlässt. "Umso stärker bringt er sich ja in seiner neuen Heimat ein und umso mehr nimmt er sich jedem ihm vor die Füße fallenden Fall an. Dr. Neiss verschreibt sich quasi die Ablenkung als Dauermedikation."

Für den Schauspieler war es das erste Mal, dass er in die Rolle eines Mediziners schlüpft. Bei der Vorbereitung konnte sich Patrick Kalupa auf Unterstützung aus seinem direkten Umfeld verlassen.

"Eine sehr gute Freundin von mir ist Unfallchirurgin", so Kalupa. "Sie hat mich gut beraten, wenn ich Fragen zu medizinischer Thematik hatte oder einfach mal eine Übersetzung ins Umgangssprachliche brauchte."

Beim Dreh der medizinischen Szenen habe es dann auch eine Fachberatung vor Ort am Set gegeben.