Peinliche Panne in Live-Sendung: TV-Moderator gratuliert HSV zum Aufstieg

Hamburg - Beim Fernduell mit Heidenheim um einen Platz in der Bundesliga erlebte der HSV eine wahre Achterbahnfahrt mit bitterem Ausgang . Doch während die Hamburger mit einem Sieg immerhin ihre Hausaufgaben erledigten, erlebte NDR-Moderator Michael Thürnau (59) einen komplett gebrauchten Tag. Voreilig gratulierte er zum Aufstieg und musste dann zurückrudern.

Michael Thürnau (59) teilte unter Applaus des Publikums mit, dass dem HSV der Aufstieg in die Bundesliga gelungen sei. © NDR Screenshot

Am Sonntag um 17 Uhr läuft im Norddeutschen Rundfunk die Fernsehshow: "Bingo - Die Umweltlotterie", die der 59-jährige moderiert. Dem Mann, den Fernsehzuschauer als "Bingobär" kennen, unterliefen gleich mehrere Missgeschicke. Zunächst hatte er eine Anruferin namens Mettina an der Strippe, die er Melina nannte. "Ist das ein ostfriesischer Name", wollte der Fernseh-Mensch wissen, als ihn die Anruferin aufklärte, dass auch Bettina falsch sei.

Wenig später hatte Thürnau wieder mal nur mit einem halben Ohr hingehört oder falsche Infos erhalten.

"So! Und an dieser Stelle gratulieren wir nochmal und zwar dem HSV zum Aufstieg in die Bundesliga - haben's geschafft!", verkündete der Moderator irrtümlich, jedoch unter tosendem Applaus des Studiopublikums.

Auch seiner Co-Moderatorin Jule Gölsdorf (47) war wohl nicht klar, dass in Heidenheim noch gespielt wurde.

"Glück für den HSV, Glückwünsch", meinte die Bingo-Dame und plauderte gegenüber den Zuschauern noch aus, dass Thürnau eigentlich Bayern-Fan sei.