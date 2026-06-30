30.06.2026 07:30 Peinlicher Reality-Moment: Er kennt nach einem Jahr Beziehung nicht mal die Namen seiner Schwiegereltern

Acht Frauen lassen bei "Bad Boyfriends" ihre Männer für deren Fehltritte in der Vergangenheit büßen. Schon zu Beginn wird klar: Die Einsicht fehlt bei jedem.

Von Lisa Marie Peisker

Teneriffa - Diese neue Reality-Show hat es in sich. Bei "Bad Boyfriends" lassen acht Frauen ihre Männer für deren Fehltritte in der Vergangenheit büßen. Doch schon in der ersten Doppelfolge wird klar: Die Einsicht fehlt bei jedem Einzelnen!

Anfangs freuen sich die Männer noch über eine schöne Zeit bei "Bro Island". © RTL Anfangs denken die Toxic-Männer noch, sie hätten mit ihrer eigenen Show "Bro Island" das große Los gezogen. "Das ist mein Format", freut sich Josua (29). Blöd nur, dass ihre Frauen ihnen da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen und sie direkt am zweiten Tage von ihrer gemütlichen Villa auf einen ranzigen Campingplatz abschieben. Die Frauen haben alle ihre ganz eigene Beziehungs-Vorgeschichte mitgebracht. Von Fremdgehern über Nichtsnutze bis hin zu toxisch Eifersüchtigen haben sie die Crème de la Crème der Red Flags erwischt. TV & Shows Hochschwangere Ex umgebracht: Killer vergessen, Beweise zu beseitigen Das beweist Josua auch direkt mal, indem er nach einem (!) Jahr Beziehung nicht mal die Namen von Larissas Eltern kennt. "Es war schon sehr enttäuschend", zieht Larissa ihr Fazit. Josua versucht es unterdessen mit Ausreden: "So eine richtige Vorstellung gab's da noch gar nicht." Und ihre Namen hat sie sicher auch nie erwähnt ...

Josua (29) macht Videoanrufe mit Larissa, um zu kontrollieren, was sie anhat. © RTL

Einsicht? Nein, danke.