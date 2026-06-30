Peinlicher Reality-Moment: Er kennt nach einem Jahr Beziehung nicht mal die Namen seiner Schwiegereltern
Teneriffa - Diese neue Reality-Show hat es in sich. Bei "Bad Boyfriends" lassen acht Frauen ihre Männer für deren Fehltritte in der Vergangenheit büßen. Doch schon in der ersten Doppelfolge wird klar: Die Einsicht fehlt bei jedem Einzelnen!
Anfangs denken die Toxic-Männer noch, sie hätten mit ihrer eigenen Show "Bro Island" das große Los gezogen. "Das ist mein Format", freut sich Josua (29).
Blöd nur, dass ihre Frauen ihnen da einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen und sie direkt am zweiten Tage von ihrer gemütlichen Villa auf einen ranzigen Campingplatz abschieben.
Die Frauen haben alle ihre ganz eigene Beziehungs-Vorgeschichte mitgebracht. Von Fremdgehern über Nichtsnutze bis hin zu toxisch Eifersüchtigen haben sie die Crème de la Crème der Red Flags erwischt.
Das beweist Josua auch direkt mal, indem er nach einem (!) Jahr Beziehung nicht mal die Namen von Larissas Eltern kennt.
"Es war schon sehr enttäuschend", zieht Larissa ihr Fazit. Josua versucht es unterdessen mit Ausreden: "So eine richtige Vorstellung gab's da noch gar nicht." Und ihre Namen hat sie sicher auch nie erwähnt ...
Einsicht? Nein, danke.
Abklatschen kann er sich gleich mit Maki (32) der nicht nur die einfachsten Fragen über seine Freundin nicht beantworten kann, sondern den Fehler im Anschluss auch noch bei ihr sucht. Man halte die rote Flagge einmal für ihn höchstpersönlich hoch.
"Im Prinzip waren unsere Antworten nicht wirklich weit von der Wahrheit entfernt", checkt Maki immer noch nicht, wie lächerlich sich die gesamte Männergruppe gemacht hat.
Er ist einfach wütend, dass sie alle so viele Stromschläge bekommen haben. Jeder einzelne war für eine Frage über ihre Partnerinnen, die sie nicht beantworten konnten und wäre somit absolut vermeidbar gewesen.
"Die denken, sie sind im Recht", blüht es auch Jeje (30), nachdem ihr Partner Teezy (32) ihr deutlich macht, wie wütend er auf sie ist. Warum jetzt genau? Das weiß nur er.
Streaming-Tipp: Eine neue Doppelfolge "Bad Boyfriends" seht ihr immer dienstags auf RTL+.
Titelfoto: Montage_ RTL