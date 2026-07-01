Plattenbau-Horror: Warum Mieter trotz Schimmel, Kakerlaken und Zerfall nicht ausziehen

Halle (Saale) - Schimmel und Kakerlaken in den Wohnungen, zerbrochene Fenster und Sperrmüll auf den Straßen. Diese Zustände sind für die Mieterinnen und Mieter des Wohngebiets Südpark in Halle-Neustadt ( Sachsen-Anhalt ) bittere Realität. Die MDR-Sendung "exactly" deckt auf, warum die Situationen oft aussichtslos sind.

Pamela Alnajjar fühlt sich im Stich gelassen. © MDR

Wer die Möglichkeit und finanziellen Mittel hat, ist aus dieser Plattenbau-Siedlung schon längst verschwunden.

Der zunehmende Leerstand wurde heraufbeschworen durch marode Gebäude und eine ausbleibende Instandhaltung. Vermieter machen auf Kosten der Bewohner Profit - so das "exactly"-Urteil.

Pamela Alnajjar möchte weg, doch ihr fehlen die Ressourcen dafür. Sie hat Rheuma, ist arbeitsunfähig und das Geld ist knapp. Also bleibt sie gezwungenermaßen in einer von Schimmel verseuchten Wohnung.

"Bei mir ist das Schlafzimmer komplett voller Schimmel", erzählt sie. Den Raum versucht Pamela deshalb weitestgehend zu meiden.

Die Hoffnung auf eine Behebung des Problems hat sie mittlerweile aufgegeben. Denn die zwei Firmen, denen die Häuser gehören, haben Insolvenz angemeldet. "Der Vermieter hat sich einfach verpisst", ärgert sie sich.

Mit der Insolvenz sinken auch die Chancen der Mieterin, dass sie ihre Kaution wiederbekommt und mit dem fehlenden Geld wird es noch schwieriger, eine neue Wohnung zu bekommen.