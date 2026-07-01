Plattenbau-Horror: Warum Mieter trotz Schimmel, Kakerlaken und Zerfall nicht ausziehen

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Schimmel und Kakerlaken in den Wohnungen, zerbrochene Fenster und Sperrmüll auf den Straßen. Diese Zustände sind für die Mieter in Halle bittere Realität.

Von Lisa Marie Peisker

Halle (Saale) - Schimmel und Kakerlaken in den Wohnungen, zerbrochene Fenster und Sperrmüll auf den Straßen. Diese Zustände sind für die Mieterinnen und Mieter des Wohngebiets Südpark in Halle-Neustadt (Sachsen-Anhalt) bittere Realität. Die MDR-Sendung "exactly" deckt auf, warum die Situationen oft aussichtslos sind.

Pamela Alnajjar fühlt sich im Stich gelassen.
Pamela Alnajjar fühlt sich im Stich gelassen.  © MDR

Wer die Möglichkeit und finanziellen Mittel hat, ist aus dieser Plattenbau-Siedlung schon längst verschwunden.

Der zunehmende Leerstand wurde heraufbeschworen durch marode Gebäude und eine ausbleibende Instandhaltung. Vermieter machen auf Kosten der Bewohner Profit - so das "exactly"-Urteil.

Pamela Alnajjar möchte weg, doch ihr fehlen die Ressourcen dafür. Sie hat Rheuma, ist arbeitsunfähig und das Geld ist knapp. Also bleibt sie gezwungenermaßen in einer von Schimmel verseuchten Wohnung.

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"Bei mir ist das Schlafzimmer komplett voller Schimmel", erzählt sie. Den Raum versucht Pamela deshalb weitestgehend zu meiden.

Die Hoffnung auf eine Behebung des Problems hat sie mittlerweile aufgegeben. Denn die zwei Firmen, denen die Häuser gehören, haben Insolvenz angemeldet. "Der Vermieter hat sich einfach verpisst", ärgert sie sich.

Mit der Insolvenz sinken auch die Chancen der Mieterin, dass sie ihre Kaution wiederbekommt und mit dem fehlenden Geld wird es noch schwieriger, eine neue Wohnung zu bekommen.

Die Platten des Horrors. Wer die Wahl hatte, hat sie längst verlassen.
Die Platten des Horrors. Wer die Wahl hatte, hat sie längst verlassen.  © MDR
An jeder Straßenecke steht Sperrmüll.
An jeder Straßenecke steht Sperrmüll.  © MDR

Häuser verfallen, Eigentümer und Stadt schauen zu

Die von der Decke gefallenen Platten wurden einfach an die Seite geräumt.
Die von der Decke gefallenen Platten wurden einfach an die Seite geräumt.  © MDR

Wie gravierend die Verhältnisse in den Platten sind, zeigt ein Durchgang durch eines der Häuser. Hier sind der marode Putz samt Dämmung komplett von der Decke gefallen.

"Die sind auch extrem schwer und solche Platten auf den Kopf zu bekommen ist auch nicht schön", erzählt Pamela.

Die Stadt verweist auf die Pflicht des Vermieters und der zieht sich aus der Affäre. Statt Reparaturen anzugehen, werden die Mieter schlichtweg immer wieder vertröstet.

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Die gesamte "exactly"-Folge mit dem Titel "Zwischen Schimmel und Sperrmüll – Profit auf Kosten der Mieter" seht Ihr am heutigen Mittwoch um 20.45 Uhr im MDR-Fernsehen oder vorab in der Mediathek.

Titelfoto: Montage: MDR

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