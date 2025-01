Wunderschöne Bedrohung? Darum sind Polarlichter über Deutschland kein gutes Zeichen

Leipzig - Bunte tanzende Lichter über dem Nachthimmel: Länder wie Norwegen, Finnland und Island sind bekannt dafür, das traumhaft schöne Naturschauspiel zu zeigen. Doch auch in Deutschland kann man Polarlichter mittlerweile regelmäßiger sehen. Reporterin Lena Ganschow begibt sich in " ARD WISSEN " auf deren Spuren und findet Beunruhigendes heraus.

Du willst Polarlichter in Deutschland beobachten? Im Norden gibt's die besten Chancen. (Archivbild) © dpa/Volker Bartels

Um zu verstehen, welche Gefahr die Lichter mitbringen, muss man sich zuerst ihre Entstehung anschauen - und die beginnt auf der Sonne.

Dort entstehen regelmäßig Explosionen, bei denen Teilchen durch das Weltall geschleudert werden.

Dieser Sonnensturm trifft regelmäßig in unterschiedlicher Wucht auf das Magnetfeld der Erde. Ein sogenannter geomagnetischer Sturm wird ausgelöst, welcher die Polarlichter verursacht. Je stärker er ist, desto wahrscheinlicher sehen wir die Lichter auch in Deutschland.

Das kann jedoch nicht ganz ungefährlich sein, denn die Sonnenstürme führen zum Teil zu massiven Störungen in der Erdatmosphäre.

Davon betroffen ist unter anderem die Satellitenkommunikation, erklärt Claudia Stolle, die Direktorin vom Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik.

Ein gestörtes Funksignal kann in der Schifffahrt so einiges anrichten. Die Seenotrettung ist beispielsweise gleich doppelt auf Funk angewiesen. Zum einen für die Kommunikation und zum anderen für die Navigation auf See.