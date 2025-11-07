Neuer "Polizeiruf" aus Magdeburg: Zündeten Teenager einen Obdachlosen an?
Magdeburg - Die Dreharbeiten haben begonnen: In Magdeburg entsteht derzeit eine neue Ausgabe vom TV-Krimi "Polizeiruf 110". Dieses Mal wird Ermittlerin Doreen Brasch selbst zum Opfer.
Unter dem Arbeitstitel "Die Unerhörten" wird noch bis etwa 3. Dezember in der Elbestadt gedreht. Schauspielerin Claudia Michelsen (56) ist wieder in ihrer Hauptrolle als Kommissarin Doreen Brasch zu sehen.
Worum geht's? In dem neuen Magdeburger Krimi wird Kommissarin Brasch nachts brutal von einer Gruppe Teenies attackiert.
Als dann ein Obdachloser bei einem Brand ums Leben kommt und ein schwerbehindertes Kind verschwindet, spitzt sich die Situation zu.
Bei der dünnen Beweislage geht es für die Kommissarin nicht nur um die Aufklärung des Falls, sondern auch um gesellschaftliche Vorurteile, familiäre Belastungen und institutionelle Grenzen.
Das Drehbuch für "Die Unerhörten" stammt von Christian Bach, der auch Regie führt. Neben Michelsen als Doreen Brasch ist auch Felix Vörtler (64) wieder in seiner Rolle als Kriminalrat Uwe Lemp zu sehen.
Der neue "Polizeiruf 110" aus Magdeburg wird voraussichtlich 2027 im Ersten ausgestrahlt.
Titelfoto: MDR/42film GmbH/Conny Klein