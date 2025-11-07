Neuer "Polizeiruf" aus Magdeburg: Zündeten Teenager einen Obdachlosen an?

Magdeburg - Die Dreharbeiten haben begonnen: In Magdeburg entsteht derzeit eine neue Ausgabe vom TV-Krimi " Polizeiruf 110 ". Dieses Mal wird Ermittlerin Doreen Brasch selbst zum Opfer.

In Magdeburg haben die Dreharbeiten für den neuen "Polizeiruf" begonnen. © MDR/42film GmbH/Conny Klein

Unter dem Arbeitstitel "Die Unerhörten" wird noch bis etwa 3. Dezember in der Elbestadt gedreht. Schauspielerin Claudia Michelsen (56) ist wieder in ihrer Hauptrolle als Kommissarin Doreen Brasch zu sehen.

Worum geht's? In dem neuen Magdeburger Krimi wird Kommissarin Brasch nachts brutal von einer Gruppe Teenies attackiert.

Als dann ein Obdachloser bei einem Brand ums Leben kommt und ein schwerbehindertes Kind verschwindet, spitzt sich die Situation zu.

Bei der dünnen Beweislage geht es für die Kommissarin nicht nur um die Aufklärung des Falls, sondern auch um gesellschaftliche Vorurteile, familiäre Belastungen und institutionelle Grenzen.