"Polizeiruf 110"-Dreharbeiten in Halle: Kommissare müssen Mord an Grundschülerin aufklären

In Halle laufen aktuell die Dreharbeiten zu einem neuen "Polizeiruf 110"-Film. © MDR/Felix Abraham

Die Episode mit dem Titel "Der Dicke liebt" ist der zweite Fall für das Hallenser Ermittlerduo Koitzsch (Peter Kurth, 66) und Lehmann (Peter Schneider, 48). Ihre Auftaktfolge "An der Saale hellem Strande" wurde vor rund zwei Jahren ausgestrahlt.

Bereits seit dem 18. April laufen die Dreharbeiten in der Stadt an der Saale auf Hochtouren. Diesmal soll sich alles um den Mord an der achtjährigen Grundschülerin Inka drehen. Ihre Leiche wurde in einer Kleingartenanlage gefunden.

Bei den Ermittlungen in der Schule des Kindes trifft Kommissar Koitzsch auf die Lehrerin Monika Hollig (Susanne Böwe, 59), die er in der ersten Folge bei einem Blind Date kennengelernt hatte. Und auch ein weiterer Lehrer rückt in den Fokus: Mathelehrer Krein (Sascha Nathan, 45), der ein "inniges Verhältnis" zu Inka gepflegt haben soll.

Weitere Rollen in dem Film sind unter anderem von Sophie Lutz (41), Thomas Gerber (55) und Andreas Schmidt-Schaller (77) besetzt.

Wie schon bei "An der Saale hellem Strande" stammt das Drehbuch von "Der Dicke liebt" von Clemens Meyer (45) und Thomas Stuber (42). Letzterer führt auch Regie.