"Polizeiruf 110": Milan wurde durch Vergewaltigung gezeugt - ist er der Mörder?

Josef Heynert, Lina Beckmann, Anneke Kim Sarnau und Andreas Guenther sind derzeit bei Dreharbeiten zu einem neuen "Polizeiruf 110". © NDR/Michael Ihle

Es wird heftig! Im Waldgebiet der Rostocker Heide wird eine radikale Tierschutzaktivistin tot aufgefunden.

Nicht nur Eva Greuner (Jördis Triebel, 45, "Bad Banks", "Weissensee"), die Mutter eines Außenseiters, wird bei der Aufklärung mit ihrer Vergangenheit konfrontiert, sondern auch die Kommissarinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 51) samt der "Neuen" Melly Böwe (Lina Beckmann, 41).

Darum soll's gehen: Eva Greuner (Triebel) und ihr verhaltensauffälliger Sohn Milan (Eloi Christ, 20, "In aller Freundschaft") leben in einem kleinen Haus am Rande Rostocks, direkt am Wald und weitestgehend isoliert von ihrer Umgebung.

Das hat Eva so entschieden - aus wichtigem Grund. Ihr Sohn wird seit seiner Geburt aggressiv ausgegrenzt - Milan ist der Sohn eines mehrfachen Frauenmörders und das Ergebnis einer Vergewaltigung.