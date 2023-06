Polizeiruf 110 - "Paranoia": Verfangen im Spinnennetz einer unglaublichen Intrige

München - Eine verschwundene Patientin, ein toter Rettungssanitäter, eine verwirrte Frau. Was ist da los in München ? Kommissarin Eyckhoff (Verena Altenberger, 35) und Kollege Eden (Stephan Zinner, 48) müssen klären, ob sie es mit den Hirngespinsten der liebeskranken Rettungssanitäterin oder mit einer krassen Verschwörung zu tun haben ...

Am nächsten Tag erfährt Sarah allerdings, dass diese Frau angeblich nicht als Patientin eingewiesen wurde - es fehlen sämtliche Belege der Einweisung. Verstört versucht die Sanitäterin, ihren Kollegen zu erreichen. Dieser liegt tot in seiner Wohnung. Aber wer eliminiert all die Geretteten und warum?

Es beginnt allzu banal - die Rettungssanitäterin Sarah (Marta Kizyma) wird mit ihrem Kollegen Carlo zu einem Noteinsatz gerufen. "Business as usual" also. Eine Schwerverletzte muss ins Krankenhaus.

Marta Kizyma (als Sanitäterin Sarah Kant, geb. 1994) mit Verena Altenberger (Elisabeth "Bessie" Eyckhoff) und Stephan Zinner (48, Dennis Eden) finden sich plötzlich zwischen "Paranoia" und geheimen Machenschaften wieder. © BR/Amalia Film und Dragonbird Films/Sabine Finger

"Ich will aufhören, wenn es am schönsten ist", sagte Eyckhoff selbst. Am "schönsten" ist hier eher am spannendsten. Einschalten lohnt sich auf jeden Fall.

Denn das Spiel mit der "verwirrten" Sanitäterin und den hinzukommenden Geheimdienstlern ist so spooky, dass man bis zur letzten Szene nicht erkennt, was eigentlich Phase ist, denn auch die Kommissare verfangen sich im Spinnennetz einer unglaublichen Intrige.

Gewürzt mit dem herrlich trockenen Eyckhoff'schen Humor ist ihr letzter "Polizeiruf 110" gelungen und steht einem "Tatort" in nichts nach.

Fest steht leider: Nach vier Jahren hängt Verena Altenberger den "Polizeiruf 110" an den berühmten Krimi-Nagel! Wäre eine Wiederkehr möglich? Das wird hier nicht verraten ...