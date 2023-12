Rostocker "Polizeiruf 110": Spannende Jagd nach einem Gespenst aus der Vergangenheit

Rostock - War es ein Unfall bei Fesselspielchen oder ein durch Folter herbeigeführter Mord? Die einzige Spur im Todesfall des Arztes Kai Wülker führt zu einer Frau, die seit mehr als 15 Jahren vermisst wird. So spannend startet der " Polizeiruf 110 : Nur Gespenster", der am morgigen Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft.

Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 51, l.) jagt mit ihrer Kollegin Melly Böwe (Lina Beckmann, 42) einem Gespenst nach. © NDR/Christine Schroeder

"Es tötet sich manchmal nicht so leicht", stellt Melly Böwe (Lina Beckmann, 42) fest, als sie die Leiche sieht. Um diesen Fall zu klären, muss die Ermittlerin mit ihrer Kollegin Katrin König (Anneke Kim Sarnau, 51) einen Cold Case wieder aufrollen.



Am Tatort wird nämlich intakte DNA der für tot erklärten Jessica Sonntag gefunden, was darauf schließen lässt, dass sie doch noch am Leben ist.

Ihre Familie reagiert sehr unterschiedlich darauf: Mutter Evelyn (Judith Engel, 54) hat immer daran geglaubt, dass ihr Mädchen nicht tot ist. Jessicas Vater Robert (Holger Daemgen, 54) ist erschüttert, dass Hoffen und Bangen nun wieder von vorne beginnen.

Und ihren Bruder Henrik (Adrian Grünewald, 24) wirft die Nachricht völlig aus der Bahn. Ihn holen die Gespenster ein, die er als Kind gesehen hat.

Derweil wird Profilerin König selbst von einem Gespenst aus ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt, weswegen sie die Nerven verliert ...