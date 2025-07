Pop-Band Juli sucht den Sound Marokkos

Die Pop-Band Juli hat sich für ein neues ZDF-Format mit marokkanischer Musik auseinandergesetzt. Und dabei einiges gelernt.

Von Nadine Steinmann

Marrakesch - Ungewöhnliche Reise für die Pop-Band Juli. Für das ZDF-Format "Song Trip" haben sich die Musiker rund um Sängerin Eva Briegel (46) mit marokkanischer Musik auseinandergesetzt - und ihren Kultsong "Dieses Leben" in ein neues Gewand gehüllt. Auch das nächste Album könnte nach dieser Erfahrung andere Töne anschlagen.

Juli-Frontfrau Eva Briegel (46) hat eine Veränderung in ihrer Band bemerkt. Mittlerweile seien sie rhythmisch komplexer. © imago/Beautiful Sports Neben Juli nehmen auch Max Giesinger (36), Lea (32), Alice Merton (31) und die Dresdner Band 01099 an dem Format teil, das die Musiker auf Weltreise schickt. Was Juli, deren Abenteuer am Freitag um 23.45 Uhr im TV zu sehen ist, an der neuen Show gereizt hat? Die Kombination aus Musik und Reisen! "Für mich ist es eine der schönsten Sachen auf der Welt, mit Leuten, deren Sprache man nicht spricht, über die Musik zu kommunizieren und von ihnen ein Gefühl bzw. einen Vibe zu bekommen, wo man gleich tickt", erklärte Briegel im TAG24-Interview. Deshalb wollte sie schon länger mit ihrer Band verreisen - "und am besten sollte mir ein Fernsehteam das bezahlen", erzählt sie lachend.

Ein steiniger Weg

Musiker Aziz Ozouss erklärt Briegel das traditionelle Gimbri. © ZDF/Korbinian Maier In Marokko traf die Band auf die ortsansässigen Musiker Aziz, Kawtar und Hind. Gemeinsam haben sie "Dieses Leben" neu interpretiert. Doch der Weg dahin war steinig, denn bei den Proben trafen Welten aufeinander: So habe Kawtar akribisch darauf geachtet, dass jeder Musiker seinen Part bekommt, "weil dieser sonst gekränkt sein könnte oder das Gefühl vermittelt bekommt, nicht wichtig genug zu sein. Das mussten wir auch erstmal verstehen", erklärt Briegel. Außerdem ist Juli eine Band, die gerne plant. Künstler Aziz dagegen war sehr spontan. "Er fängt einfach an zu spielen, und seine Band setzt ein. Das ist wie, wenn einer losläuft und alle anderen laufen hinterher. Da braucht es keine Absprachen. Aber wenn wir spielen - das ist vielleicht auch ein bisschen deutsch - treffen wir uns um 17.25 Uhr dort an der Ecke und dann fährt der Bus los. Und wer nicht da ist, der kommt nicht mit", so Briegel.

Einfluss aufs neue Album

Für Andreas Herde (42, v.l.), Eva Briegel, Marcel Römer (43), Simon Triebel (43) und Jonas Pfetzing (44) war der Trip nach Marokko eine einprägsame Erfahrung. © ZDF/Christian Schmidt Trotz aller Unterschiede zwischen den Künstlern ist das Endergebnis absolut besonders. Schon allein, weil in drei Sprachen gesungen wird: Deutsch, Arabisch und Tamazight. Das Gimbri als "Signatur-Instrument in Marokko" verleiht dem Juli-Hit zudem einen einzigartigen Sound. Mit dem Ergebnis ist die Band so zufrieden, dass sogar eine Veröffentlichung möglich wäre. Und auch auf das nächste Album könnte ihre Reise Einfluss haben. "Verliebt haben wir uns auf jeden Fall in die Instrumente, durch die man die weite Landschaft gespürt hat. Das würde ich gern versuchen, mit einzubringen", so die Frontfrau.

Arbeit an neuer Platte im Winter

Das große Finale: Die Band Juli performt bei Sonnenuntergang zusammen mit lokalen Artists in der Wüste Marokkos ihren Song "Dieses Leben". © ZDF/Korbinian Maier