"Praxis mit Meerblick"-Star über Parallelen zur Rolle und eine unvergessliche Szene

Rügen/Berlin/Hamburg - Seit 2017 verkörpert Tanja Wedhorn (53) die Ärztin Nora Kaminski in der ARD-Serie "Praxis mit Meerblick". Im Interview mit TAG24 hat die Schauspielerin verraten, wieso ihr ihre Rolle persönlich am Herzen liegt und welche Momente in all den Jahren in Erinnerung geblieben sind.