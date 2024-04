Preisgekrönter "Tatort" ist ein ziemliches Affentheater!

Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler, 37) und Tierpfleger Mario Fuchs (Dariusz Holzer) sind entsetzt von der Tat. © SRF/Sava Hlavacek

Der neueste "Tatort" mit dem Titel "Von Affen und Menschen", den das Erste am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, strotzt nur so vor Mordfällen. Nach zehn Minuten gibt es drei Leichen, nach 15 Minuten eine vierte, nach einer halben Stunde kommt eine Entführung obendrauf.

Was all diese Fälle miteinander zu tun haben, scheint für Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 45) und Tessa Ott (Carol Schuler, 37) zunächst ein großes Rätsel zu sein. Doch der jungen Profilerin ist von Beginn an klar: Das erste Opfer, Affe Tembo, ist der Schlüssel zu ihrem Fall.

Leider steht sie mit dieser Meinung allein da. Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig, 56), die in diesem Fall eine sehr zentrale Rolle übernimmt, weist sie sogar - juristisch korrekt - darauf hin, dass es sich bei Tembo nicht um Mord, sondern um Sachbeschädigung handelt. Doch Ott will nicht aufgeben ...