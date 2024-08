Exit-Schock: Laufen "Princess Charming" Lea die Kandidatinnen davon?

Doch für Marlen (31) ist die Sache nicht ganz so eindeutig: "Was jetzt zwischen Inci und mir ist, ist auch schwierig einzuordnen", erklärt sie ihr Gefühlschaos.

Zwischen Lea (30, r.) und Maike (30) fällt der erste Kuss. © RTL

Zurück in der Villa kommt es dann zur tränenreichen Aussprache zwischen Marlen und Inci. Während sich die 31-Jährige wie ein Aal windet, um dem unangenehmen Gespräch zu entgehen, legt Inci die Karten offen auf den Tisch: "Oder wir gehen zusammen? Ich werde das vollkommen davon abhängig machen, was du willst", stellt die 27-Jährige Marlen vor die Wahl.

Steht etwa der nächste freiwillige Liebes-Exit auf den Plan? Während in der Villa die Tränen fließen, genießt Lea ein Einzeldate mit Maike (30). Die kann ihr Glück nicht fassen und schwelgt in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit. Ein Kuss sorgt dann auch bei der Princess für gemischte Gefühle, die sich bei so viel Nostalgie erst einmal sammeln muss.

"Da werden schon einige alte Gefühle einfach wachgerüttelt", beichtet Lea und wird plötzlich ganz rot im Gesicht.