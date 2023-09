"Princess Charming" immer wilder: Ist DAS der schnellste Kuss überhaupt?

Koh Samui (Thailand) – Sie kam, sah und küsste! In Folge 4 von " Princess Charming " fällt der möglicherweise schnellste Kuss nach einem Kennenlernen in der mittlerweile dreijährigen Historie der lesbischen Kuppelshow. Doch im Hintergrund braut sich etwas zusammen - bis der große Knall passiert!

Das Interesse Desi in der gemeinsamen Heimatstadt Köln nach den Dreharbeiten weiter kennenzulernen, scheint bei Aleyna zwar nicht vollständig erloschen zu sein. Trotzdem will sie der "Princess" weiter erhalten bleiben - zumindest vorerst.

Nach dem krassen Exit (Folge 3) von Madleens (23) Favoritin Desi (26) ist die Stimmung in der Ladys-Villa auch am nächsten Morgen aufgewühlt. Sie sei "immer noch etwas bedrückt" über Desis drastischen Abgang, gesteht Aleyna (23).

Mit Nachzüglerin Elsa (24, l.) gibt es erst tiefe Blicke ... © RTL

Dann wird der sprichwörtliche Spieß umgedreht! Als sie am Abend auf ein Date eingeladen wird, weiß die TV-Prinzessin ausnahmsweise nicht, was (oder besser wer) sie erwartet.

Es handelt sich um Elsa - bekannt als Finalistin von Staffel 1 -, die einen neuen Versuch bei "Princess Charming" startet. "Ich hab die große Liebe immer noch nicht gefunden, deshalb bin ich wieder hier", erklärt die Zweitplatzierte von Irina Schlauch schlicht.

Mit ihren blauen Augen und dem markanten Kurzhaarschnitt ist die 24-jährige Berlinerin "eigentlich nicht so" Madleens Typ, "aber sie hat auf jeden Fall was an sich, was mich reizt". Offensichtlich, denn diverse intensive Blickkontakte später geht plötzlich alles ganz schnell - es wird geknutscht!

"Der Kuss mit Madleen war direkt so intense", schwärmt Elsa, die die Princess immerhin erst am selben Abend kennengelernt hat. "Es hat sich nicht so angefühlt, als wäre es der Erste."

Bei ihrer Ankunft in der Villa verliert sie vorerst jedoch kein Wort über das rekordverdächtige Lippenbekenntnis - würde wohl zu arg den ersten Eindruck für ihre neuen Mitbewohnerinnen trüben.