Zwei sexy Küsse ohne die "Princess Charming" und ein krasser Exit

V.l.n.r.: Stephie (28), Madleen (23), Aleyna (23), Natalie (31, r.) und Kim (32, nicht im Bild) beim gemeinsamen Kochen. © RTL

Desi (25) dürfte sich nach dem Kuss in Folge 2 in der Pole Position wähnen. Deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass sie beim ersten Gruppendate fehlt, da Madleen erst mal andere Frauen besser kennenlernen will.

Aleyna (23), Natalie (31), Stephie (28) und Kim (32) gehen mit der 23-Jährigen zum Thai-Curry-Kochkurs. Nach dem (etwas zu scharfen) Essen bekommt Aleyna Extrazeit mit der Staffel-Königin. Die daheimgebliebene Gruppe ist sich nahezu einstimmig sicher, dass es einen Kuss mit der Princess gibt. Den gibt es aber nicht.

Der fällt dafür in der Villa beim Flaschendrehen zwischen Maria (29) und Rahel (27). "Es war ein sehr schöner Kuss", findet die 29-Jährige. Und auch Rahel findet, dass die Frankfurterin eine "unglaublich tolle, coole, lustige Person" ist. Geht da mehr?

Zu einem abendlichen Einzeldate wird hingegen die völlig überraschte Natalie (31) geschickt. Madleen ist dort überrascht, dass die Mönchengladbacherin angeblich offensiv Frauen anspricht und auf Kinky-Partys geht. Eine ganz neue Seite!

Natalie spricht dabei auch das für sie wichtige Kinderthema an. Schwierig für Madleen, die sich in den kommenden Jahren noch keinen Nachwuchs vorstellen kann. Einen von der Princess gewollten Kuss lehnt die 31-Jährige zum Schluss ab. Sie will die Studentin selbst fragen - an einem anderen Tag allerdings.