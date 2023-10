Stimmung bei "Princess Charming" kippt: "Was ist das für 'ne Drecksschei*e?!"

Koh Samui (Thailand) - In Folge 7 von " Princess Charming " geht es für einige Kandidat:innen im Dschungel hoch hinaus - für andere geht es dafür emotional deutlich bergab.

Und während sich Jazz und Nina enttäuscht auf den Rückweg machen, sinkt auch bei den anderen Kandidaten und Kandidatinnen die Stimmung in der Villa ...

"Ich hatte das Gefühl, das hatte auch einen kleinen sexy Vibe", fühlt sich Nina beim Gruppendate wohl. Und Jazz, die eigentlich unter Höhenangst leidet, überwindet mit den anderen an ihrer Seite all ihre Zweifel.

"Jetzt merkt man halt, dass es immer ernster wird", betont Madleen. Elsa, Nina und Jazz lädt sie deshalb erst mal zum unverfänglichen Abenteuer in den Dschungel ein: Beim Ziplining können sich die vier endlich wieder richtig auspowern.

Nachdem in Folge 6 gleich drei Anwärter und Anwärterinnen nach Hause geschickt wurden, kämpfen nun nur noch sechs Ladys um das Herz von Princess Charming Madleen (23): Nina (31), Aleyna (23), Elsa (24), Natalie (31), Jazz (28) und Melanie (28).

Elsa und Madleen kommen sich beim Gruppendate emotional näher. © RTL

Beim Gespräch über ihre Gefühlslage bricht Melanie sogar in Tränen aus. "Ich denke, es ist eine Angst, verletzt zu werden", sagt die 28-Jährige, die bereits einen eindeutigen Crush auf Princess Madleen hat.

Dass Elsa nicht vom Gruppendate zurückkehrt, sorgt da natürlich auch nicht für bessere Laune.

"Ich habe das Gefühl, wir hatten zu wenig Zeit bis jetzt", erklärt Elsa der Princess derweil beim Einzeldate. Ein weiterer Kuss fällt jedoch nicht zwischen den beiden. Ein schlechtes Zeichen?

"Die Abschlussumarmung war so innig. (...) So was bedeutet mir dann mehr als ein 'stinknormaler' Kuss", kommentiert Madleen jedoch vielsagend.