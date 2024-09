Tränen im "Princess Charming"-Finale: Diese Entscheidung gab es bisher noch nie!

Lea (30, l.) und Christine (28) verbringen eine romantische Nacht in einem schwimmenden Haus. © RTL

Mit der Kölner Barkeeperin Christine verbringt Lea ein romantisches Schnorchel-Date in einer Bucht, shoppt sich durch die engen Gassen von Koh Panyee und übernachtet in einem schwimmenden Haus. Die beiden haben schließlich auch noch Nachholbedarf, was das Thema Romantik und Intimität angeht.

"Ich mag sie sehr gerne, ihre Art und wie sie ist, aber ich hab' noch nicht so viel mitbekommen, was sie ausmacht. Ich möchte noch herausfinden, ob sie dem entspricht, was ich mir vorstelle", so Christine.

Auch Konkurrentin Maike weilt im Hinterkopf der Blondine. "Ich vergleiche mich. Ich weiß, dass ihr viel weiter seid. Das vertraute Gefühl kann ich auch nicht aufholen", vermutet Christine. Doch am Morgen nach der gemeinsamen Nacht versucht Lea sie mit Küssen und ehrlichen Worten zu besänftigen.

"Ich gehe nicht danach, wie viel Intimität ich austausche. Das ist nicht die Basis für mich, um im Finale zu entscheiden", stellt die "Princess" klar.