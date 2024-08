"Princess Charming": Peinliche Stille statt Romantik! Beim Einzeldate wird's unangenehm

Koh Samui (Thailand) - Während "Princess Charming" Lea Hoppenworth (30) in der 9. Folge ihre Einzeldates mit den verbliebenen Kandidatinnen genießt, bahnt sich in der Villa Zoff an. Lea kämpft zudem mit ihren Gefühlen - und trifft am Ende eine Entscheidung, die ihr alles andere als leichtfällt.