Zweite Kandidatin aus Leipzig: Lucia (28) buhlt um "Princess Charming"

Leipzig/Köln - Sie will das Herz von " Princess Charming " Lea Hoppenworth (30) erobern: Die Leipzigerin Lucia (28) ist eine der 20 Kandidatinnen, die in der neuen Staffel der queeren Dating-Show (ab 3. Juli bei RTL+) teilnimmt.

Lucia (28) will sich gegen 19 Nebenbuhlerinnen durchsetzen. © RTL/Markus Hertrich

Die 28-Jährige ist nach eigenen Angaben ein sehr kreativer Mensch, der viele Interessen hat. Sie arbeitet als Yoga-Lehrerin, Tattoo-Artist und Schmuckdesignerin.

Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten draußen: "Ich bin gerne in der Natur", sagte sie gegenüber RTL. In einer Beziehung kommt es der Single-Frau auf zwei Sachen an. "Ehrlichkeit und Transparenz sind mir wichtig."

Lucia freue ich auf die anderen Teilnehmerinnen und hofft, "eine richtig schöne Zeit" in Thailand zu haben.

Mitte Juni wurde die neue "Princess" Lea Hoppenworth bekannt gegeben, die in die Fußstapfen von Irina Schlauch (33), Hanna Sökeland (30) und Madleen Matthias (25) tritt. Lea ist 30 Jahre alt, kommt aus Berlin und beschreibt ihre Love-Language als "Touch & Teigwaren".

Ob es zwischen der "Princess" und der Leipziger Kandidatin Lucia funkt, könnt Ihr ab dem Staffelstart am 3. Juli mitverfolgen.