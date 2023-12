Aufregung über "Promi Big Brother"-Finale - "Hättet Yeliz eigentlich disqualifizieren müssen!"

Einem anderen Zuschauer missfiel nicht nur die Schummelei, sondern Yeliz als Gesamt-Person und erinnerte sich an die legendäre Ohrfeige, die sie damals im Rahmen ihrer Teilnahme an der Dating-Show "Der Bachelor" dem berosten Junggesellen verpasste, nachdem sie leer ausgegangen war: "Sat.1 unterstützt also schlagende Frauen, die betrügen. Gut zu wissen."

So ist sich eine weitere Userin sicher: "Yeliz hat bei beiden Finalspielen betrogen! Es spricht nicht gerade für Euch, @Sat.1, dass ihr so etwas zulasst! Ihr hättet Yeliz eigentlich disqualifizieren müssen! Des Weiteren habt ihr sie nur geschont und ihr ganzes Gehetze und ihr Manipulieren NICHT im TV gezeigt!"

Und Yeliz? Die sah sich in der Nacht zu Dienstag als verdiente Siegerin: "Ich danke euch von ganzem Herzen. Zu Recht habe ich gewonnen, weil ich immer so war, wie ich bin, meinem Herzen gefolgt bin und immer das getan habe, was ich für richtig gehalten habe", so die 30-Jährige, die sich nun über 100.000 Euro mehr in der Tasche freuen darf.

Zuletzt konnte sie sich gegen die Finalisten Peter Klein (56), Paulina Ljubas (26), Matthias Mangiapane (40) und Marco Strecker (21) durchsetzen.