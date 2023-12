Promi Big Brother: Yeliz Koc gewinnt überraschend das Finale!

Köln - Sie war die laut SAT.1 "erfolgreichste Staffel seit Jahren": In der Nacht zu Dienstag hat " Promi Big Brother " ein in die Länge gezogenes Ende gefunden. Mit Yeliz Koc (30) als Gewinnerin, die zwei Wochen im Container überstand und diesen mit 100.000 Euro mehr in der Tasche verlässt.

"Ich danke euch von ganzem Herzen. Zu Recht habe ich gewonnen, weil ich immer so war, wie ich bin, meinem Herzen gefolgt bin und immer das getan habe, was ich für richtig gehalten habe", sagte die Siegerin.

Yeliz ließ in den vergangenen Tagen nicht nur acht Kontrahenten, sondern am Montag auch vier weitere TV-Persönlichkeiten hinter sich. Mit ein bisschen Schummelei in einem der Spiele.

Dilara Kruses (32) Exit am Sonntag brachte wieder Harmonie in die Bude. © Sat.1

Dilara Kruses (32) Ausraster am Sonntag, der sie möglicherweise den Finaleinzug kostete, wurde zuvor noch einmal detaillierter betrachtet.

Die (manchmal etwas zu ehrliche) Frau von Ex-Nationalspieler Max Kruse (35) sagte zu Paulina: "Du bist eine verf*ckte hinterf*tzige Frau." Zu Unrecht, fand natürlich die 26-Jährige.

Von Matthias wurde die Spielerfrau als "Furie" betitelt, von Paulina als "Rumpelstilzchen". Und von den Zuschauern als Exit-Promi, zu dem sie dann gemacht wurde.

Peter schrieb außerdem noch "414" in den Schnee. Nur was sollte das heißen? Nimmt man das Alphabet zu Hilfe, könnte es "DAD" heißen. Marco vermutete sofort: "Er wird Vater!" Das nächste Gesicht in der Klein-Katzenberger-Cordalis-Dynastie? Gott bewahre!

Am Ende kam raus: Es sind Abkürzungen und sie stehen für "denk an dich". An wen wohl? Seine Ex Iris Klein (56)? Oder doch Yvonne Woelke (42)?