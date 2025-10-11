Bittere Tränen bei "Promi Big Brother": Dieser Star will abbrechen

Köln - Offenes Gespräch auf Augenhöhe an Tag 5 bei " Promi Big Brother ": Hinter Karina Kipp (47) aka "Karina2you" und Achim Petry (51) liegen bewegenden Zeiten, über die sie sich austauschten. Pinar Sevim (39) hat den Beziehungsblues und sitzt deshalb zwischen den Stühlen: Sie überlegt, den TV-Knast freiwillig zu verlassen.

Sarah-Jane Wollny (27, r.) versuchte, Pinar Sevim (39) aufzumuntern. © Joyn

Pinar verkrachte sich vor dem Einzug in den Container gewaltig mit ihrem Freund.

"Das war nicht so schön und wir haben gesagt, dass wir eine Beziehungspause machen", erzählte das "taff Teenie-WG"-Sternchen. Dann kommen ihr die Tränen und sie gesteht Sarah-Jane Wollny (27), was sie innerlich aufreibt: "Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!"

Die Großfamilien-Expertin versuchte, die 39-Jährige zu trösten. "Zeig, wer du bist, dann wird er nochmal sehen, was er verlieren würde. Am Ende des Tages: Selbst, wenn er nicht mehr möchte, dann ist das nicht dein Verlust, sondern seiner!" Pinar konnte sich wieder fassen, aber ihr Gedankenkarussell dreht sich weiter.

Kurz wollte sie hinschmeißen: "Aber nicht seinetwegen, sondern wegen meiner Augenbrauen! Ich kriege die hier nicht gemacht und das stört mich unnormal." Grund ist der Verzicht auf Luxusartikel im Rohbau.