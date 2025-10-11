Bittere Tränen bei "Promi Big Brother": Dieser Star will abbrechen
Köln - Offenes Gespräch auf Augenhöhe an Tag 5 bei "Promi Big Brother": Hinter Karina Kipp (47) aka "Karina2you" und Achim Petry (51) liegen bewegenden Zeiten, über die sie sich austauschten. Pinar Sevim (39) hat den Beziehungsblues und sitzt deshalb zwischen den Stühlen: Sie überlegt, den TV-Knast freiwillig zu verlassen.
Pinar verkrachte sich vor dem Einzug in den Container gewaltig mit ihrem Freund.
"Das war nicht so schön und wir haben gesagt, dass wir eine Beziehungspause machen", erzählte das "taff Teenie-WG"-Sternchen. Dann kommen ihr die Tränen und sie gesteht Sarah-Jane Wollny (27), was sie innerlich aufreibt: "Ich habe Angst, dass er danach sagt, dass er nicht mehr will!"
Die Großfamilien-Expertin versuchte, die 39-Jährige zu trösten. "Zeig, wer du bist, dann wird er nochmal sehen, was er verlieren würde. Am Ende des Tages: Selbst, wenn er nicht mehr möchte, dann ist das nicht dein Verlust, sondern seiner!" Pinar konnte sich wieder fassen, aber ihr Gedankenkarussell dreht sich weiter.
Kurz wollte sie hinschmeißen: "Aber nicht seinetwegen, sondern wegen meiner Augenbrauen! Ich kriege die hier nicht gemacht und das stört mich unnormal." Grund ist der Verzicht auf Luxusartikel im Rohbau.
Pinar Sevim weint bitterlich
Promi Big Brother: "Karina2you"vertraut sich Achim Petry an
Eigentlich ist "Karina2you" für Comedy-Sketche in den sozialen Medien bekannt. Über ihrem Leben liegt aber auch ein Schatten. Sie vertraute sich Achim an und offenbarte, wie sie den Weg aus dem dunklen Tal fand.
"Vor TikTok habe ich richtig starke Depressionen gehabt. Ich habe diese Comedy-Videos gemacht, und dabei selbst gelacht. Da habe ich verstanden: Das bringt was, dieses Lachen! Ich habe danach kein einziges Tief mehr gehabt", gab die 47-Jährige preis, deren Bruder bei einem Autounfall starb
Bei dem Schlagersänger sei es andersherum gewesen. "Zu Corona habe ich acht Monate zu Hause herumgesessen und konnte nicht arbeiten. Das hat mich krank im Kopf gemacht", berichtete Achim, der immer aggressiver geworden sei und auch im Netz um sich schlug.
Sein Umfeld erkannte ihn nicht wieder. Schlussendlich hörte auf dessen Rat: Er suchte sich einen Job an einer Tanke. "Nicht wegen des Geldes, sondern um wieder zu funktionieren", legte der Sohn von Wolfgang Petry (74) dar, der auch unter Social Media einen Schlussstrich zog
"Promi Big Brother" läuft täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Joyn