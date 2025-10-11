Zoff bei "Promi Big Brother": "Willst du mich verarschen?"
Köln - An Tag 4 fliegen im "Promi Big Brother"-Haus die Fetzen: Zwischen Doreen Dietel (51) und Sarah-Jane Wollny (27) herrscht dicke Luft. Satansbratan Erik (26) hingegen wähnt sich im siebten Himmel: Zeichnet sich eine erste Romanze im TV-Knast ab?
Auslöser des Zwists zwischen Doreen und Sarah-Jane war die Frage, welchem Mitbewohner eine Auszeit in der Musterwohnung gegönnt wird.
Angeblich habe die Großfamilien-Expertin eigenmächtig entschieden: Christina Dimitriou (33) soll gewählt werden.
In Doreen brodelte es. Sarah-Jane ließ sich aber auf keine Diskussion ein und echauffierte sich indes bei ihren Mitbewohnern: "Willst du mich verarschen? Hör richtig zu!". Zudem sorgte sie mit einem schiefen Sprichwort über "ungebrühte Eier" für Angriffsfläche.
Als sich Doreen dazugesellte, suchte Sarah-Jane das Weite: "Tu mir jetzt einen Gefallen, ich bin dir gerade extra aus dem Weg gegangen, dann lass mich bitte ein paar Minuten in Ruhe. Check das! Meine Fresse", herrschte sie die Schauspielerin an.
Dieser schwoll der Kamm, sie schleuderte entgegen: "Was soll denn das jetzt?" Wenn es nach ihr ginge, hätten andere Knastis Vorrang beim Luxusbereich.
Blöd nur, dass Bauleiterin Sarah-Jane in der Live-Show zuvor ganz alleine entscheiden durfte, wer in die Musterwohnung ziehen durfte. Wenig überraschend fiel die Wahl - natürlich - auf Christina.
Promi Big Brother: Hat sich Erik in Laura Blond verguckt?
Während Doreen Rot sah, ist im Rohbau die Welt rosarot - jedenfalls für Erik.
Zwar ist er noch zerknirscht, dass Désirée Nick (69) ihn am Vortag nominierte, aber er freute sich wie ein Schneemann über Laura Blonds (30) Rückkehr.
"Die Sonne scheint wieder!", schwärmte der "Forsthaus Rampensau"-Gewinner, der nach der Trennung von Zoe Müller Single ist. "Ich hab dich echt vermisst! Du hast gefehlt."
In den Augen von Sarah-Jane verguckte sich Erik in die Beauty und diese trage eine Mitschuld.
"Vielleicht solltest du mit dem Umarmen ein bisschen zurückfahren. Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das ist schon nicht mehr Bro. Und ich weiß auch, dass er dich toll findet", wusch sie Laura den Kopf.
Im Sprechzimmer wurde Laura deutlich: "Erik und ich umarmen uns viel, ich umarme auch andere Leute. Ich kann mir vorstellen, dass er das fehlinterpretiert. Aber für mich ist er ein Bro."
Auf der Exit-Liste landete Doreen.
"Promi Big Brother" läuft täglich auf SAT.1 - montags und dienstags ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Joyn (Bildmontage)