Zoff bei "Promi Big Brother": "Willst du mich verarschen?"

Köln - An Tag 4 fliegen im " Promi Big Brother "-Haus die Fetzen: Zwischen Doreen Dietel (51) und Sarah-Jane Wollny (27) herrscht dicke Luft. Satansbratan Erik (26) hingegen wähnt sich im siebten Himmel: Zeichnet sich eine erste Romanze im TV-Knast ab?

Sarah-Jane Wollny (27) geriet außer sich. © Joyn

Auslöser des Zwists zwischen Doreen und Sarah-Jane war die Frage, welchem Mitbewohner eine Auszeit in der Musterwohnung gegönnt wird.

Angeblich habe die Großfamilien-Expertin eigenmächtig entschieden: Christina Dimitriou (33) soll gewählt werden.

In Doreen brodelte es. Sarah-Jane ließ sich aber auf keine Diskussion ein und echauffierte sich indes bei ihren Mitbewohnern: "Willst du mich verarschen? Hör richtig zu!". Zudem sorgte sie mit einem schiefen Sprichwort über "ungebrühte Eier" für Angriffsfläche.

Als sich Doreen dazugesellte, suchte Sarah-Jane das Weite: "Tu mir jetzt einen Gefallen, ich bin dir gerade extra aus dem Weg gegangen, dann lass mich bitte ein paar Minuten in Ruhe. Check das! Meine Fresse", herrschte sie die Schauspielerin an.

Dieser schwoll der Kamm, sie schleuderte entgegen: "Was soll denn das jetzt?" Wenn es nach ihr ginge, hätten andere Knastis Vorrang beim Luxusbereich.

Blöd nur, dass Bauleiterin Sarah-Jane in der Live-Show zuvor ganz alleine entscheiden durfte, wer in die Musterwohnung ziehen durfte. Wenig überraschend fiel die Wahl - natürlich - auf Christina.

