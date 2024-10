Leyla stellt bei PromiBB alles infrage: "Format hat unsere Beziehung gef*ckt!"

Leyla Lahouar (28) zweifelt bereits an der Beziehung zu Mike Heiter (32). © Joyn

Während Erzfeindin Elena fröhlich auf dem Esstisch ihre Flamenco-Künste präsentiert, plagen die nominierte Leyla große Zweifel. Sie hat nicht nur Angst, aus dem Container zu fliegen, sondern bangt um ihre gesamte Beziehung zu Partner Mike.

Die Reality-TV-Darstellerin stellt sich bereits vor, zu Hause zu sitzen und ihren Freund im Beisein seiner Ex zu sehen. "Deine Gedanken sind wahnsinnig", findet Mike. Doch Leyla ist in ihrem Tunnel. "Ok, dann gehen wir das nächste Mal in eine Show, in der mein Ex-Freund dazu kommt. Da wollen wir mal sehen, was du machst. Du kannst das nicht verstehen", antwortet sie patzig.

Der gelernte Kfz-Mechatroniker versucht alles, um seine Freundin zu beruhigen, scheitert jedoch auf ganzer Linie.