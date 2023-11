Mega Überraschung: Promi BB geht in die Verlängerung - diese Stars sind dabei

Köln - Damit hat wohl niemand gerechnet! Jens "Knossi" Knossalla (37) sorgte am Montagabend für eine dicke Überraschung im "Promi Big Brother"- Live-Studio, die eingefleischte Fans sicher freuen dürfte: Die Promi-WG geht in die Verlängerung!

Mitte Dezember können Fans der Realityshow sich auf Knossis (37) "Promi Big Brother"-Edition freuen, die bei Twitch übertragen werden soll. © Rolf Vennenbernd/dpa

Als Gast war am späten Montagabend nicht nur Fußballer Max Kruse (35) geladen, der als Einkäufer in den Penny-Markt geschickt wurde, sondern auch Twitch-Star Knossi - bekennender Fan der Reality-Show.

Und der plauderte nicht nur mit den Moderatoren Jochen Schropp (45) und Marlene Lufen (52) über die derzeitigen Bewohner, sondern hatte zudem sensationelle News im Gepäck!

"Nach 'Promi Big Brother' hier in Sat.1 geht’s weiter! Wir verlängern, und zwar auf meinem Twitch-Kanal mit 'Promi Big Brother - Knossi Edition'", verkündete der 37-Jährige plötzlich live im TV und sorgte damit für eine handfeste Überraschung.

So entsteht in denselben Räumlichkeiten, in denen zurzeit Paulina Ljubas (26), Jürgen Milski (60), Yeliz Koc (30) und Co. hausen, schon die nächste prominente WG, die als Livestream auf der Plattform Twitch übertragen werden soll.