Promi Big Brother: Kaum da, redet Peter Klein direkt von Yvonne Woelke

Köln - "Promi Big Brother" ist gestartet! Bei Nieselwetter zogen am Samstagabend der Reihe nach die Bewohner - mit zu viel Zeit dazwischen - per Livestream in den TV-Container ein. Peter Klein (56) ließ das Fettnäpfchen nicht aus, direkt über Yvonne Woelke (42) zu sprechen. Autsch!