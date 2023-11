"Promi Big Brother": Darum zieht Patricia Blanco ins Haus ein

Hamburg - Die Liste wird um eine Sendung reicher! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (52) an der TV-Show " Promi Big Brother " teilnehmen wird. Nun erklärte sie auch warum.

Erfahrung hat sie ja bereits. 2009 zog sie ins "normale" Big-Brother-Haus. "Da war ich drei Monate, glaub ich, fast drin", versuchte sich Blanco zurückzuerinnern. "Deswegen ist es mir so wichtig, diese andere Seite von mir zu zeigen, diese Entwicklung und alles."

Auf ihrem Instagram -Kanal bezog die 52-Jährige nun Stellung zu ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother". "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit", stellte die Ex von Millionär Andreas Ellermann (58) klar. "Da werde ich viele Dinge klären, für mich selber. Aber auch viele Dinge klarstellen."

Es gibt so ziemlich kein Format mehr, an dem Patricia Blanco noch nicht teilgenommen hat. Von "Big Brother" über " Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ", "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" oder "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" bis hin zu weniger bekannten Sendungen.

Die 52-Jährige möchte sich bei "Promi Big Brother" von ihrer wahren Seite zeigen. © SAT.1/Nadine Rupp

Generell sah sich die Tochter von Schlager-Barde Roberto Blanco (86) allerdings auch wieder jeder Menge Hass ausgesetzt. "Ich kann nix dafür, wenn ihr irgendwie mit eurer Arbeit nicht zufrieden seid", sprach sie die Leute direkt an. "Es ist meine Arbeit, Reality ist meine Arbeit."

Viele würden meinen, sie solle doch etwas "Normales" arbeiten gehen. "Was ist normal arbeiten gehen?", fragte sie ihre Community und stellte klar: "Das ist Arbeit, Leute. Das ist gar nicht so einfach, wie ihr denkt, diese Reality-Formate. Da geht man nicht einfach rein, und sitzt da so rum und wartet die Zeit ab."

Und natürlich kam auch die Frage auf, wer denn überhaupt prominent sei. "Es sind ja noch nicht alle Leute raus, die da noch kommen", erklärte Blanco. Neben ihr hat Sat.1 bislang Bachelor Dominik Stuckmann (31), Spielerfrau Dilara Kruse (32), Ex-Dschungelstar Peter Klein (56) und Yeliz Koc (30, "Make Love, Fake Love") bekannt gegeben.

"Ich finde das echt nur unterhalb der Gürtellinie, manche Sachen", nahm Blanco zu den Anfeindungen Stellung. "Ich schaue mir die gar nicht mehr an oder lösche sie nur noch. Ich will ja auch nicht Everybody's Darling sein."

Ab dem 18. November kann die 52-Jährige dann zeigen, wie sie wirklich ist. Aber eines dürfte gewiss sein: Ärger wird es mit Sicherheit geben.