Lange Haare, Hosenträger, Bierchen: Wer ist eigentlich der Assi im "Promi Big Brother"-Späti?

Mike Hilge alias Dieter Grabowski (44, r.) ist täglich mit Späti-Besitzer Aaron Troschke (35, l.) bei "Promi Big Brother" zu sehen. © Joyn/Willi Weber

Wenn Mike Heiter, Elena Miras (beide 32), Max Kruse (36) und Co. Abend für Abend für die aktuell 14-köpfige Promi-Gruppe einkaufen gehen, müssen sie den PBB-Späti betreten.

Dort wird am Glücksrad das Budget (0 bis 50 Euro) erdreht, das teilweise durch Spiele aufgestockt wird. Kiosk-Besitzer Aaron Troschke (35) kassiert die Container-Bewohner ab. Ihm gegenüber sitzt ein Stammgast, den man optisch an den Tresen einer in die Jahre gekommenen, verrauchten Kneipe setzen könnte.

Es ist die Kunstfigur Dieter Grabowski, der seine Fans auf der Streaming-Plattform Twitch bespaßt. Dahinter steckt Mike Hilge (44), ein gebürtiger Münsterländer, der im ostsächsischen Niesky-Stannewitsch seine neue Heimat gefunden hat.

Seine Kunstfigur sei ein "liebenswerter Voll-Assi", der Witze reißt, über Alltägliches redet und live mit seinen Zuschauern kommuniziert, beschrieb der 44-Jährige in einem TAG24-Interview.