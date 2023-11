"Promi Big Brother - Die Late Night Show": Yvonne Woelke zieht gegen Katzenberger-Mama vom Leder

Berlin/Köln - Peter Klein (56) und Noch-Ehefrau Iris (56) zogen in den TV-Knast ein, Yvonne Woelke (42) holte nach dem Fremdgeh-Drama bei der Liveshow von " Promi Big Brother " aus.

Yvonne Woelke (42) hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg. © Daniel Bockwoldt/dpa

Am Dienstagabend nahm die 42-Jährige bei den "Promi BB"-Moderatoren Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (44) auf dem Sofa Platz. Da spritzte das böse Blut nur so auf den Studio-Boden, als Woelke sichtlich verbittert ihre verbalen Giftpfeile verschoss.

"Ich bin wirklich entsetzt, schockiert, und mir fehlen echt die Worte, dass man so einer Person immer noch so eine Plattform gibt, und dass sie diese Lügengeschichten weiterverbreiten kann. Sie zeckt sich wirklich in jede Sendung rein", ätzte sie über die Katzenberger-Mama.

Schropp schritt ein und zitierte Klein, die über Woelke im Promi-Knast frötzelte: "Ein Charakter wie ein Toastbrot."

Die 42-Jährige war aber bereits voll in Fahrt und bockte mit Blick auf Peter, warum sie sich nicht heraushalte: "Wir sind gute Freunde. Darf man das heutzutage nicht mehr?"