Klein-Ehekrieg bei Promi Big Brother: "Finger reingesteckt und an dich gedacht"

Eine neue dicke Matratze, die der "große Bruder" in den Container bringt, schnappt sich direkt ihr Ex Peter und lässt sie mit einer dünneren zurück.

Iris Klein (56) erzählt, wie es zur Trennung von ihrem Mann kam. © Sat.1

Zuvor wärmte Iris die angebliche Fremdgeh-Geschichte zum x-ten Mal auf. Es sei eine öffentliche Schlammschlacht und sie wolle diese jetzt öffentlich beenden. Na hoffentlich gibt's auch ein Ende, Deutschland würde es sich wünschen.

Peter habe sie nach seinem Dschungelcamp-Abflug als Begleitperson von Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) in Instagram-Storys erwähnt, drei Tage später dann nur noch "die andere" - Yvonne.

Die Kleins seien "glücklich bis zum letzten Tag" gewesen, was Peter allerdings schon am Samstag dementierte. Bisher verweigere Peter noch die Unterschrift unter der Scheidung, die ihr Ziel sei. Er wolle ihr zufolge nur signieren, wenn 100.000 Euro fließen. An eine im Vorfeld besprochene Vereinbarung habe sich Iris nicht gehalten, sagt er.

Yvonne, in der abendlichen SAT.1-Liveshow zu Gast, zeigte sich "entsetzt und schockiert", dass Iris weiter ihre angeblichen Lügengeschichten verbreiten darf. Die 42-Jährige, die sich als "Schlampe der Nation" sieht, wolle sich nicht auf Iris' Niveau herablassen. Bei einem früheren Telefonat habe die Katzen-Mama ihr gesagt: "Er hat mir grad die Finger reingesteckt und an dich gedacht."

Sie könne sich aber vorstellen, auch mit in den Container zu ziehen. Vermarkten wolle die Miss Germany 1999 die Trennungsschlacht aber natürlich nicht. Ist klar ...