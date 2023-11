Promi Big Brother: TikTok-Star Marco mit Taschenmesser bedroht!

Promi Big Brother (SAT.1): Mit Peter und Iris Klein, mit Mobbing-Erfahrungen für einen TikToker und einem neuen Promi auf der Exit-Liste.

Von Nico Zeißler

Köln - "Promi Big Brother", Folge 3, here we go! Selbstverständlich wieder mit gaaanz viel Peter und Iris Klein (beide 56), mit Mobbing-Erfahrungen für einen TikToker und einem neuen angepissten Promi auf der Exit-Liste.

Container-Papa Jürgen Milski (59) sagt Iris Klein (56), was er von ihrem Einzug hält. © Sat.1 Bei einer offenen Nominierung entschied sich die Hälfte der Promis am Dienstag gegen die zwei Tage nach dem Großteil eingezogene Iris. Die wirkte zwar überrascht, überspielte dies aber mit "Humor". Jürgen Milski (59) ist davon überzeugt, dass Iris ihren Ex zurück will. Und: "Ich finde es total scheiße, dass du reingekommen bist, weil du weißt, dass er hier drin ist." Dilara Kruse (32) ist maximal verwirrt: "Du erzählst was, sie erzählt was - das passt nicht einen Prozent zusammen!" Iris holt aus, was Peter erst in der Liveshow sieht: "Ich bereue, dass ich überreagiert habe und so rachsüchtig war. Das würde ich heute anders machen. Ich würde es heute nicht mehr öffentlich machen", beteuert sie. Auch Peter wird abseits der Gruppe zum Status quo befragt: "Wir hatten sehr, sehr schöne Momente. Sie ist aber nicht mehr die tolle Frau, die sie damals war. Sie hat sich zum Nachteil entwickelt." Promi Big Brother Klein-Ehekrieg bei Promi Big Brother: "Finger reingesteckt und an dich gedacht" Big Brother gibt dem Ex-Paar die Möglichkeit einer Vier-Augen-Aussprache - nach acht langen Monaten! "Du hast mich monatelang durchs Internet geprügelt. Du verlangst eine Entschuldigung für Dinge, die du in deiner Phantasie trägst", wirft der Maler und Lackierer ihr vor. Sie kontert: Am 2. Februar 2023 sei sie mit einer Überdosis Schlaftabletten im Krankenhaus gelandet: "Du hast mein Leben zerstört, ich wollte nicht mehr leben!" Beide wollen die Scheidung, allerdings zu unterschiedlichen Bedingungen. Das letzte Wort ist noch lang nicht gesprochen!

Peter Klein (56) und seine Ex Iris hören und sehen die gegenseitigen Vorwürfe, sprechen sich danach aus. © Sat.1

Promi Big Brother: Mit dem Taschenmesser auf TikTok-Star Marco Strecker losgegangen

Marco Strecker (21) spricht über seine Mobbing-Erfahrung. © Sat.1 Für Marco Strecker (21) wird es derweil emotional. Der TikTok-Creator (4,5 Millionen Follower), der Mütter und Lehrerinnen parodiert und "Mutti" genannt wird, hatte mit Mobbing in der Jugend zu kämpfen. "Die Leute in meiner Schule haben mich so gehänselt deswegen und gesagt, ich hab niemals Erfolg damit, die haben mich so kaputtgemacht", so der Allgäuer. Eines Tages kamen "vier oder fünf Jugendliche" auf dem Pausenhof mit einem Taschenmesser auf ihn zugelaufen. "Die haben mit dem auf mich gezeigt und gesagt, ich soll mitkommen." Marco, damals gerade 15, bekam Panik. "Irgendwann wollte ich dann nicht mehr zur Schule. Ich hatte richtige Ängste deswegen und war froh, als ich meinen Abschluss hatte." Den Abschlussball ließ er sausen, weil dort diese Feiglinge waren. Allein draußen sein, allein einkaufen gehen - immer mit dem Hintergedanken, dass er auf die Mobber von damals treffen könnte: Ängste, die der heute 21-Jährige mit in sein jetziges Leben genommen hat. Promi Big Brother Helena Fürst meldete sich mit Ansage bei TV-Sender: "So gemein!" Dilara steht dem Container-Küken bei: "Scheiß drauf. Guck', wo du bist und guck', wo die sind. Das, was dir Spaß gemacht hat, hast du weitergemacht. Sei stolz auf dich!"

Dilara Kruse (32) spricht Marco Mut zu. © Sat.1

Matthias Mangiapane von Mitbewohnern nominiert

Erst Paulina Ljubas (26), dann Iris Klein und nun ist auch noch Matthias Mangiapane (40) für den ersten Show-Exit nominiert. Ein Drittel der Stimmen fielen auf ihn ab. Passte dem Lästermaul natürlich gar nicht.

Nummer drei auf der Exit-Liste: Matthias Mangiapane (40). © Sat.1