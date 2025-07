"Deinen Schw*** will niemand freiwillig": Junge Mutter rechnet mit Ex ab

Südafrika - Während der Zwist zwischen Ariel (22) und Giuliano Hediger (26) in der dritten Folge " Prominent getrennt " wie erwartet weitergeht, vertiefen sich auch die Gräben zwischen Jennifer Iglesias (26) und der gegnerischen Allianz.

Ariel (22) rechnet wortgewandt wie eh und je mit ihrem Ex ab. © RTL

Nachdem Giuliano im Staffel-Auftakt bereits einen Seitensprung gebeichtet und daraufhin mit Rotwein begossen wurde, steht nun die "Zeit zu zweit" für das Schweizer Ex-Paar an. Fraglich, ob dieses Gespräch die Wogen glätten wird ...

"Normalerweise würde ich 'Prost' sagen, aber ich sag’ lieber 'Trost' ... für alle Frauen, die verarscht wurden", teilt Ariel bereits beim Anstoßen gegen den Vater ihrer kleinen Tochter aus.

Als der 26-Jährige dann zugibt, seinen Seitensprung ohne Pamelas (27) Zutun wohl niemals gebeichtet hätte, fliegt das nächste Glas in seine Richtung. Diesmal erwischt ihn eine Ladung Sekt. "Ich lieb' dich auch jetzt noch", erklärt er Ariel trotz ihrer Drink-Attacke.

Doch nicht nur hier, sondern auch kurz darauf vor versammelter Gruppe kochen die Emotionen nochmals hoch: Giuliano erzählt, dass er während der gemeinsamen Beziehung kurzzeitig keine Lust auf Sex hatte - und Ariel sich deshalb nicht mehr begehrenswert und attraktiv gefühlt habe.

Das lässt die 22-Jährige natürlich nicht einfach so auf sich sitzen: "Du stellst mich grade dar, als hätte ich dich angebettelt um deinen hässlichen Schw***, halt mal die Fresse! Deinen Schw*** will niemand freiwillig, sobald man ihn einmal gesehen hat, ist vorbei." Gut, dass das so vernünftig geklärt werden konnte.