Promi-Eltern trennen sich nach Geburt: "Wärst du nicht schwanger gewesen, wäre ich viel früher gegangen"

Südafrika - In der vierten Folge von " Prominent getrennt " wird gleich doppelt abgerechnet. Die erste "Zeit zu zweit" steht an, in der Gök Göker (29) und Rebecca Ries (31) einiges zu klären haben.

Gök Göker (29) schmeißt seiner Ex einen Vorwurf nach dem anderen an den Kopf. © RTL

"Du hast mir keine Zuneigung gezeigt, keine Liebe", rechtfertigt Gök, dass er die Mutter seines Sohnes Malik nur drei Wochen nach der Geburt verlassen hat.

Das Problem: Rebecca hätte ihm seit Beginn der Schwangerschaft für Monate den Sex verweigert. Zu viel für den Mann, dem nun mal viel Sex in der Partnerschaft wichtig ist. Rebecca versucht zu erklären: "Ich konnte es dir in dem Moment nicht geben, weil ich mich selber nicht wohlgefühlt habe."

"Bei dir war es eher die Psyche", faucht Gök seine Ex-Partnerin daraufhin an.

Er habe nicht mehr ausgehalten, wie Rebecca zu ihm war und trennte sich noch im Wochenbett von ihr. "Wärst du nicht schwanger gewesen, wäre ich schon viel früher gegangen", setzt er bei der Aussprache noch einen drauf.

Rebecca sei von Beginn an kalt und gefühllos gewesen und Gök habe es nicht mehr länger ausgehalten.

Die Situation ist festgefahren und von einer Versöhnung sind die Eltern nach ihrer Aussprache weiter entfernt als zuvor.