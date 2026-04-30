Aleks Petrovic checkt es einfach nicht: "Zehn Monate, zehnmal Sex - was ist das?"
Südafrika - Der Hass geht in die nächste Runde! Bereits zum Auftakt in die 5. Staffel "Prominent getrennt" wird gleich bei mehreren Paaren klar, warum die Liebe aber so was von verschwunden ist.
Als erste Mieter ziehen Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) in die südafrikanische Landvilla ein. Das neue Lieblingswort des Dubai-Auswanderers: Schöpfer. "Ich bin ihr Schöpfer. Ohne mich wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist!"
Seine Vorwürfe nach wie vor: Er habe sie mit Materiellem überhäuft, sie im Gegenzug keinen Geschlechtsverkehr geboten. Offenbar ein No-Go für den 35-Jährigen: "Zehn Monate, zehnmal Sex - was ist das?"
Vanessa kann nur darüber lachen, dass ihr Ex weiterhin der Meinung ist, dass diese Gedankengänge normal sind. "Es war immer nur schön, wenn ich das gemacht habe, was er wollte. Ich musste ziemlich gehorchen."
Die Berlinerin, für die er seine damalige Partnerin Christina Dimitriou (35) bei "Temptation Island" verlassen hatte, habe durch ihn, den Schöpfer, ein "perfektes Leben" gehabt, für das sie gefälligst dankbar sein sollte. Allerdings soll sie von ihm vier Tage vor der Verlobung auch als "Schlampe, Hure und sonst was" betitelt worden sein. Ein perfektes Leben eben.
"Sie musste nur ausschlafen, morgens ihr Pilates machen oder zum Strand, sich sonnen und dann hat sie halt für uns gekocht", beschreibt er ihren Tagesablauf. Seitdem, fünf Monate nach der Trennung, habe sich Vanessa "sehr negativ" entwickelt, beobachtet der Verlassene: "Früher war sie elegant, eine Frau zum Heiraten. Mittlerweile extrem freizügig, kommt mir einfach billig rüber."
Das dürften noch bodenlos-spannende Folgen werden ...
Prominent getrennt 2026: "Wie eine kleine Escort-B*tch, ich hasse dieses Mädchen!"
Sogar ein Kind ist indes beim Ex-Paar Rebecca Ries (31) und Gök Göker (29) im Spiel. Auch sie verliebten sich - in der VIP-Variante - von "Temptation Island".
"Acht Wochen danach hatte ich den positiven Schwangerschaftstest in der Hand", berichtet die 31-Jährige, deren Schwangerschaft "unsere Beziehung kaputtgemacht" habe.
Er wollte vor der Geburt mehr Sex, sie wegen häufiger Schwangerschaftsübelkeit aber keine Nähe. "Man kann nicht alles auf die Hormone schieben", kritisiert er. Im April 2025 wurde Sohn Malik geboren, Gök verließ Rebecca im Wochenbett, also kurz nach der Geburt.
Und: Rebecca ist gar nicht amused, dass sie und Gök das Schlafzimmer mit "Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin Vanessa Brahimi (29) teilen muss. "Die wollte mit Gök b*msen! Wie eine kleine Escort-B*tch einfach. Ich hasse dieses Mädchen!"
Schon bald gibt es das Aufeinandertreffen. Und auch unter den anderen Ex-Paaren gibt es interessante Verbindungen ...
Streaming-Hinweis: RTL+ zeigt insgesamt zwölf neue Folgen der 5. Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" immer donnerstags ab 0 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: RTL