Aleks Petrovic checkt es einfach nicht: "Zehn Monate, zehnmal Sex - was ist das?"

Südafrika - Der Hass geht in die nächste Runde! Bereits zum Auftakt in die 5. Staffel " Prominent getrennt " wird gleich bei mehreren Paaren klar, warum die Liebe aber so was von verschwunden ist.

Aleks Petrovic (35) ist überrascht, wie "freizügig" seine Ex Vanessa Nwattu (26) gekleidet ist. © RTL

Als erste Mieter ziehen Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) in die südafrikanische Landvilla ein. Das neue Lieblingswort des Dubai-Auswanderers: Schöpfer. "Ich bin ihr Schöpfer. Ohne mich wäre sie nicht da, wo sie jetzt ist!"

Seine Vorwürfe nach wie vor: Er habe sie mit Materiellem überhäuft, sie im Gegenzug keinen Geschlechtsverkehr geboten. Offenbar ein No-Go für den 35-Jährigen: "Zehn Monate, zehnmal Sex - was ist das?"

Vanessa kann nur darüber lachen, dass ihr Ex weiterhin der Meinung ist, dass diese Gedankengänge normal sind. "Es war immer nur schön, wenn ich das gemacht habe, was er wollte. Ich musste ziemlich gehorchen."

Die Berlinerin, für die er seine damalige Partnerin Christina Dimitriou (35) bei "Temptation Island" verlassen hatte, habe durch ihn, den Schöpfer, ein "perfektes Leben" gehabt, für das sie gefälligst dankbar sein sollte. Allerdings soll sie von ihm vier Tage vor der Verlobung auch als "Schlampe, Hure und sonst was" betitelt worden sein. Ein perfektes Leben eben.

"Sie musste nur ausschlafen, morgens ihr Pilates machen oder zum Strand, sich sonnen und dann hat sie halt für uns gekocht", beschreibt er ihren Tagesablauf. Seitdem, fünf Monate nach der Trennung, habe sich Vanessa "sehr negativ" entwickelt, beobachtet der Verlassene: "Früher war sie elegant, eine Frau zum Heiraten. Mittlerweile extrem freizügig, kommt mir einfach billig rüber."

Das dürften noch bodenlos-spannende Folgen werden ...