Vanessas "Massaker" auf Aleks Petrovic: "Wie kann man so peinlich sein?"

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Prominent getrennt 2026 (RTL+): Neben Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) sind auch Yasin (35) und Samira Cilingir (28) vorn dabei bei Vorwürfen.

Von Nico Zeißler

Südafrika - Weitergehen die gegenseitigen Vorwürfe bei "Prominent getrennt" auch in Folge 2! Neben Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) sind auch Yasin (35) und Samira Cilingir (28) vorn dabei.

Gegenseitige Schuldzuweisungen sind an der Tagesordnung bei Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26).
Gegenseitige Schuldzuweisungen sind an der Tagesordnung bei Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26).  © RTL

Nach seiner ersten - freiwilligen - Nacht auf dem Boden tut Aleks alles weh. Aufopferungsvoll, so tut er jedenfalls, hat er seiner Ex das Bett überlassen.

"Von Vanessa kam kein Dankeschön - kenn ich", sagt der 35‑Jährige. Obwohl niemand ihn darum gebeten hat, neben dem Bett zu schlafen.

Und dann geht's auch schon wieder los. "Du wärst ein Niemand ohne mich. Sei mal dankbar, dass ich dein Schöpfer bin. Du hättest nie die Reichweite", behauptet der Dubai-Auswanderer. Vanessa, laut ihm "Meisterin in Schuldumkehr", lässt das nicht auf sich sitzen: "Wie kann man so peinlich sein? Du bist so ein ekelhafter Mensch! Ohne dich wäre ich genauso erfolgreich, weil ich eine starke Frau bin."

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Die Anschuldigungen und Drohungen am Vortag, unter anderem zum Thema Steuerhinterziehung, seien ein "Massaker" gegen ihn gewesen, so Aleks.

Der Sportler mit serbischen Wurzeln ist genervt, dass die Öffentlichkeit Vanessas Lügen hört und glaubt. "Das zerfrisst einen, weil es so ungerecht ist, nachdem ich all das für uns getan habe."

Vanessa steckt in einer emotionalen Ausnahmesituation.
Vanessa steckt in einer emotionalen Ausnahmesituation.  © RTL
Schmollt wegen der unbequemen Schlafsituation: Aleks.
Schmollt wegen der unbequemen Schlafsituation: Aleks.  © RTL

Prominent getrennt: "Wenn ich meinen Arm um dich gelegt habe, hieß es: 'Willst du mich f***en?'"

Yasin Cilingir (35) fühlt sich missverstanden.
Yasin Cilingir (35) fühlt sich missverstanden.  © RTL

Alles andere als rosig ist auch die Situation bei Yasin und Samira. Hier spielen auch die gemeinsamen Kinder Malik-Kerem und Medina eine Rolle.

Die letzten zwei Jahre im Umgang miteinander seien "einfach ekelhaft" gewesen, sagt Yasin, der seine Noch-Ehefrau 2019 bei "Love Island" kennen und lieben gelernt hatte.

"Eine Zeit lang hab’ ich erwartet und dachte, wir bekommen das hin. Ich erwarte gar nix mehr", scheint der 35-Jährige die Hoffnung aufgegeben zu haben. "Das große Hauptproblem: Du bist noch nicht auf mich zugekommen, egal was - sei es intim sein, egal was. Noch nie!"

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Und: "Wenn ich meinen Arm um dich gelegt habe, hieß es: 'Willst du mich f***en?'" In 80 Prozent der Fälle sei es Samira so vorgekommen, als wolle er in dem Moment nur Sex und keine allgemeine Zuneigung.

Eine verzwickte Situation. Ohne Ausweg?

Hat zwei Kinder mit Yasin: Samira Cilingir (28).
Hat zwei Kinder mit Yasin: Samira Cilingir (28).  © RTL

Streaming-Hinweis: RTL+ zeigt insgesamt zwölf neue Folgen der 5. Staffel "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" immer donnerstags ab 0 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage: RTL

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