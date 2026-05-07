Vanessas "Massaker" auf Aleks Petrovic: "Wie kann man so peinlich sein?"

Südafrika - Weitergehen die gegenseitigen Vorwürfe bei " Prominent getrennt " auch in Folge 2! Neben Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) sind auch Yasin (35) und Samira Cilingir (28) vorn dabei.

Gegenseitige Schuldzuweisungen sind an der Tagesordnung bei Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26). © RTL

Nach seiner ersten - freiwilligen - Nacht auf dem Boden tut Aleks alles weh. Aufopferungsvoll, so tut er jedenfalls, hat er seiner Ex das Bett überlassen.

"Von Vanessa kam kein Dankeschön - kenn ich", sagt der 35‑Jährige. Obwohl niemand ihn darum gebeten hat, neben dem Bett zu schlafen.

Und dann geht's auch schon wieder los. "Du wärst ein Niemand ohne mich. Sei mal dankbar, dass ich dein Schöpfer bin. Du hättest nie die Reichweite", behauptet der Dubai-Auswanderer. Vanessa, laut ihm "Meisterin in Schuldumkehr", lässt das nicht auf sich sitzen: "Wie kann man so peinlich sein? Du bist so ein ekelhafter Mensch! Ohne dich wäre ich genauso erfolgreich, weil ich eine starke Frau bin."

Die Anschuldigungen und Drohungen am Vortag, unter anderem zum Thema Steuerhinterziehung, seien ein "Massaker" gegen ihn gewesen, so Aleks.

Der Sportler mit serbischen Wurzeln ist genervt, dass die Öffentlichkeit Vanessas Lügen hört und glaubt. "Das zerfrisst einen, weil es so ungerecht ist, nachdem ich all das für uns getan habe."