Gustav nach "Prominent getrennt"-Eklat: "Will mich nicht entschuldigen"

Das Gespräch zwischen Gustav Masurek (33, r.) und Marc-Robin (27) sorgte für Aufregung. © RTL

Im Gespräch mit Marc-Robin Wenz (27, "Temptation Island") äußerte er sich nicht nur abfällig seiner Ex-Freundin Karina Wagner (26, "Bachelor in Paradise") gegenüber, sondern zog auch über die anderen Frauen in der Villa her.

"Gibt jetzt auch keine hier drin, die ich wegscheppern würde", tönte Gustav unter anderem. Über seine Ex sagte er: "Ich könnte die nicht mehr knallen." Er habe zu Hause längst "etwas Besseres", sagte er, behauptete aber noch, dass Karina mit ihm den besten Sex überhaupt gehabt habe.

Nachdem sich zuletzt schon andere Teilnehmerinnen zu den Aussagen des 33-Jährigen geäußert hatten, meldete sich nun auch Gustav selbst zu Wort.

Von Reue zeigte er jedoch keine Spur. "Ich bin sehr traurig darüber, dass man nicht das ganze Gespräch gesehen hat. Das kam natürlich jetzt schon sehr stumpf rüber", erklärte Gustav zwar. Er betonte aber auch, dass er seine Aussagen, gar nicht so schlimm fände, wie es nun von allen Seiten dargestellt werde. Aus seiner Sicht hätte er mit Marc-Robin viele lustige Gespräche geführt.

"Jeder sieht es ein bisschen anders. Ich will mich nicht entschuldigen. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt", erklärte er abschließend dazu.