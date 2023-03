"Hot Banditoz"-Sängerin Stefanie: Ist ihr Silva bei "Prominent getrennt" peinlich?

Hamburg - Die " Hot Banditoz "-Sänger Stefanie Schanzleh (33) und Silva Gonzalez (43) sind aktuell in der Reality-TV-Show " Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen " zu sehen.

Stefanie Schanzleh (33) äußerte sich nun zu dem Verhalten von Ex Silva Gonzalez (43) bei "Prominent getrennt". © Screenshot Instagram/stefanieschanzleh (Bildmontage)

Doch schon seit Folge 1 wird Silva, als selbsternannter "König" der Show, nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt.

Während seine prominenten Mitstreiter vor allem von seinem dominanten Auftreten genervt sind, bittet ihn seine Ex schon am ersten Abend, nicht zu viel zu trinken - doch ihre Worte bleiben ungehört. "Der ist so voll", lästern die anderen Kandidaten hinter seinem Rücken.

Dennoch: Stefanie hält zumindest in der Show weiter zu dem 43-Jährigen, die beiden schotten sich von den anderen Kandidaten ab und suchen auch immer wieder die gegenseitige Nähe.

Doch wie steht die 33-Jährige inzwischen zu dem Verhalten von Silva, ist ihr sein Auftritt peinlich?

In einer Fragerunde bei Instagram beantwortete sie nun genau diese Frage eines Fans mit den Worten: "Ich habe auf Tour mit Silva schon ALLES erlebt da kenne ich ihn zu gut der ist halt so."

Dazu veröffentlichte sie ein Foto, auf dem sie gespielt wütend in die Kamera schaut. Die 33-Jährige wusste also offenbar, auf was sie sich bei der Teilnahme bei "Prominent getrennt" eingelassen hat.

Aber auch eine andere Frage beschäftigt derweil noch viele Follower der Sängerin ...