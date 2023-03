Intime Sex-Beichten bei "Prominent getrennt": "Kriege keinen Hoch wegen den Streitigkeiten"

Silva Gonzalez (43) und Ex-Frau Stefanie Schanze (34) sprechen über die anstehende Entscheidung. © RTL

Ex hin oder her: Wenn es um die dicke Kohle geht, schläft man doch gern im gemeinsamen Bett. Die Stimmung bei "Prominent getrennt" schien zum Auftakt der Show noch recht harmonisch zu sein. Doch Gloria Glumac (30) und Nikola Glumac (26) ließen bereits am zweiten Tag tief in die Abgründe der Ehehölle blicken.

Viel wichtiger: Wer wählt eigentlich wen und welches Paar soll zuallererst aus der Sendung fliegen?

Silva Gonzalez (43), der selbst ernannte Häuptling der südafrikanischen Villa, will mit einer ausgeklügelten Taktik in die Nominierungs-Nacht maschieren und sucht das Gespräch zu einigen Paaren.

Insbesondere Juliano Fernandez (24) ist ihm ein Dorn im Auge. "Der geiert. Konkurrenz Nummer eins. Den gilt es, als Erstes zu eliminieren", erklärt er Ex-Frau Stefanie Schanze (34) seine Hintergründe. "Der ist Typ: Hyäne."

Während der Stammesälteste den 100.000 Euro hinterherjagt, um "seine Familie stolz zu machen", wird sich an anderer Stelle ausgesprochen. Dieses Mal dürfen sich Marlisa Rudzio (33) und ihr Ex-Gatte Fabio De Pasquale (28) Fragen zu ihrer gescheiterten Beziehung stellen.