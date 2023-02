"Prominent getrennt": Ex verrät intimen Porno-Plan - "Wollen wetten, wer zuerst 'ne Latte kriegt"

Südafrika - Zum Auftakt der neuen Staffel von " Prominent getrennt " flogen bereits ordentlich die Fetzen und obwohl in der zweiten Folge vier weitere Paare die Villa beziehen, bleibt die Stimmung zunächst harmonisch. Nur eine Promi-Dame fällt durch ihr aufbrausendes Verhalten auf - mit dem sie ihren Ex-Partner schon am ersten Tag in die Verzweiflung treibt.

Doch nicht nur in Marc-Robins Kopf rattert es, auch Ex-Freundin Michelle Kaminsky (25) ist vor der Begegnung mit der blonden Berlinerin sichtlich nervös und macht keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen Marlisa. Das kann ja noch was werden!

Marlisa (33) macht in der Villa keinen Hehl daraus, dass sie Ex-Affäre Marc-Robin noch immer "hot" findet. © RTL

Am ersten Morgen in der Villa begrüßt Gloria ihren Noch-Ehemann Nikola mit liebevollen Worten: "Mach den Arm runter, du stinkst. Wenn das andere Leute riechen… Das ist ja ekelhaft", blafft sie das Tattoo-Model zum Start in den Tag an.

Auch dem einen oder anderen Promi stößt Glorias herrische Art schon kurz nach ihrer Ankunft unangenehm auf: "Der Junge [Nikola] tut mir brutal leid", offenbart Jakub nach dem Aufstehen und plant wohl, Nikola auf andere Gedanken zu bringen. So gibt er vor den Herren des Hauses kurzerhand einen intimen Plan zum Besten: "Wir wollen einfach mal bei so einem Porno dabei sein. Da wollen wir uns zum Beispiel hinsetzen und wetten dann, wer zuerst 'ne Latte kriegt", erläutert er vor seinen Mitstreitern, die den Plan mit grölendem Lachen honorieren.

Für weitere Punkte auf Jakubs Bucket List ist dann (glücklicherweise) keine Zeit mehr, denn die Neuankömmlinge müssen sich ihrem ersten Spiel stellen. Ebenso wie die Konkurrenz müssen die Ex-Paare eine Leiter emporklettern, dabei abwechselnd Fragen beantworten und auf einer Plattform schließlich ein Wort pantomimisch darstellen.

Gloria stimmt Nikola schon vor dem Spiel ein ("Stell dich einfach nicht dumm an, dann raste ich nicht aus") und hält sich auch während der Challenge nicht mit Beleidigungen und lautem Gebrüll zurück. Man möchte nicht in der Haut des gebürtigen Serben stecken...