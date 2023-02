Betrug bei "Prominent getrennt"? Star-Sänger nimmt mit seiner Ex teil: "Wir sind zusammen"

Südafrika - Endlich können (mehr oder minder) bekannte Ex-Paare wieder ihre Streitigkeiten im TV beilegen - oder besser noch neu entfachen! Zum Start der zweiten Staffel von " Prominent getrennt " ziehen vier Duos in die Villa der Verflossenen ein. Das erste Drama folgt auf dem Fuß.

Jenefer Riili (31, l.) und Kate Merlan (36) treffen bei "Prominent getrennt" auf ... © RTL

Den Anfang machen Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27). Das Reality-Sternchen und der Fußballer hatten 2021 ihre Treue bei "Temptation Island VIP" getestet und anschließend sogar geheiratet. Kurz darauf folgte der Absturz von Wolke sieben.

Kate war bereit für ein Kind, ihr rund neun Jahre jüngerer Göttergatte aber nicht. "Irgendwann lief dann im Bett auch nichts mehr - über Monate nichts mehr", offenbart Jakub, der sich nur kurz nach der Trennung Aufmerksamkeit bei anderen Frauen suchte.

Ihr Noch-Ehemann habe Sex-Nachrichten mit anderen "Weibern" auszutauschen, wütet Kate unmittelbar nach dem ersten Aufeinandertreffen unter der Sonne Südafrikas drauflos: "Hol dir einen runter, aber fang nicht an, mit 'ner Fremden zu schreiben!"

Während sich das Tattoo-Model weiter in Rage redet, gerät der Goldkettchen-Träger sichtlich ins Schwitzen. Er habe "mehr aus Langeweile" mit den Frauen geschrieben, jedoch nie eine von ihnen getroffen, geschweige denn Sex mit ihnen gehabt.



"Die letzten Monate in der Beziehung waren wie ein psychischer Knast in meinem Kopf", feuert der 27-Jährige zurück. Dabei sind die beiden längst nicht das einzige Ex-Paar, das noch so manche alte Rechnung offen hat.