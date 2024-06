Nico Legat zeigt nach Skandalen Reue: "Habe viele Fehler gemacht!"

Eine emotionale Zwickmühle also, die sein skandalträchtiges Verhalten rechtfertigen soll? Fest steht: Nico hatte sich so einige Fehltritte geleistet.

"Ich weiß selber, ich habe viele Fehler gemacht, sei es im privaten Leben oder in meiner beruflichen Laufbahn", so Nico weiter.

"Ich möchte da gerne mal was loswerden", beginnt der wohl sehr emotional gewesene Nico die Zeilen an seine Fans.

Thorsten hatte sich daraufhin in einem Instagram-Video öffentlich von seinem Sohn distanziert.

Das Fass zum Überlaufen für Papa Thorsten brachte Nico im April in der Show "Prominent getrennt": In der "Villa der Verflossenen" hatte er einen absolut unpassenden Aufritt hingelegt. "Ich hab' mir fünfmal einen runtergeholt, bevor ich hergekommen bin", verkündete er bei seinem Einzug ins Haus.

Mittlerweile sind Eltern und Sohn aber wieder versöhnt. Das zeigt auch das Ende des neuesten Sorry-Statements von Nico: "Ich bin dankbar, dass mein Vater und meine Mutter mich wieder ins Leben geholt haben. Ich danke euch Mama, Papa und liebe euch vom ganzen Herzen."

Wie es mit Nico in Zukunft weitergeht, werden wir, wenn es nach ihm geht, künftig wohl nicht so häufig miterleben, denn nun will er laut eigener Aussage "einfach ein ganz normales Leben leben und glücklich werden".