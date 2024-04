Promi-Sprössling kippt sich im TV die Birne zu: "Wenn ich gewinne - Escort, Nutten, Vollgas!"

Südafrika - Einen derartigen Suff-Start hat nicht mal Silva Gonzalez (44) bei " Prominent getrennt " hingelegt: Nico Legat (26) scheint in der "Villa der Verflossenen" nicht nur das Vorhaben zu verfolgen, die Gewinnprämie mit nach Hause zu holen - der Legat-Sprössling hat sich noch ein weiteres Ziel gesteckt: saufen, bis der Arzt kommt!

Sarah Liebich (24) und Nico Legat (26) waren mehr als drei Jahre lang ein Paar. © RTL

Am Glas macht Nico keiner was vor - das beweist der ehemalige "Temptation Island"-Fremdgeher schon in der zweiten Folge von "Prominent getrennt", nachdem er zusammen mit Ex-Freundin Sarah Liebich (24) zu den übrigen Promis dazugestoßen ist.

Doch der 26-Jährige kann nicht nur eine gewisse Trinkfestigkeit vorweisen, sondern hat sich auch gebührend auf seinen Einzug in die "Villa der Verflossenen" vorbereitet. "Ich hab mir fünfmal einen runtergeholt, bevor ich hergekommen bin", verkündet er. Wer das wissen wollte? Der Zuschauer sicher nicht.

Die Truppe wird mit dem Einzug von Tim Kühnel (27) und Melina Hoch (27), Lukas Baltruschat (29) und Chiara Fröhlich (26) sowie Max Bornmann (27) und Luisa Früh komplettiert und bildet schließlich eine "bodenlose Gruppe", wie Melina feststellt.

Die Nachzügler genießen trotz verspäteten Einzugs natürlich keine Sonderbehandlung und müssen - ebenso wie zuvor bereits ihre Mitstreiter - beim ersten Spiel "Liebesschaukel" antreten. Gruppe zwei stellt sich dabei allerdings um einiges besser an als die erste Truppe!