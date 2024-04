Nach Peinlich-Auftritt: Thorsten Legat zerlegt Sohn Nico: "Ist asozial!"

Thorsten Legat (55) ist mit seinem Sohn Nico (26) hart ins Gericht gegangen. © Bildmontage: Instgram/thorsten_legat_official (Screenshots)

"Einen wunderschönen guten Abend. Ihr seht an meiner Reaktion, sie ist nicht gut", beginnt der frühere Fußball-Profi sein Statement auf seinem Instagram-Kanal und führt aus: "Ich beziehe Stellung und spreche aus dem Namen meiner Frau Alexandra. Zu dem, was unser Sohn Nico Thorsten Legat dort verbreitet, macht und wie er sich verhält bei 'Prominent getrennt'".

In der zweiten Folge der Reality-Show hatte der 26-Jährige in der "Villa der Verflossenen" einen absolut unpassenden Aufritt hingelegt. "Ich hab mir fünfmal einen runtergeholt, bevor ich hergekommen bin", verkündete er bei seinem Einzug in das Haus.

Anschließend nahm er das eine oder andere Glas Alkohol zu sich und sagte: "Ich bin extrem horny. Das wird gefährlich." Es dauerte auch nicht lange, bis er bei mehreren Mädels Annäherungsversuche startete.

"Wir distanzieren uns von ALLEM, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von einem Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte. Er benimmt sich unter aller Sau!", zerlegt der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer seinen Sohn.