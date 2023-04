"Prominent getrennt"-Kandidaten zoffen sich lautstark, plötzlich fällt ein inniger Kuss

Südafrika – Die " Prominent getrennt "-Behausung aka "Die Villa der Verflossenen" hat es dieser Tage auf ein ganz bestimmtes Ex-Pärchen abgesehen. Doch die beiden Sündenböcke lassen den Hass nicht auf sich sitzen und wehren sich in der siebten Folge auf ihre ganz eigene Art und Weise. Kleine Reibereien werden so jedoch zu handfesten Wortgefechten im hohen zweistelligen Dezibel-Bereich.

Bereits am Frühstückstisch müssen sich Gloria (30) und Nikola Glumac (26) lautstark streiten. © RTL

Gemeine "Prominent getrennt"-Fans wissen zu diesem Zeitpunkt bereits um wen es sich handelt: Ex-Ehepaar Gloria (30) und Nikola Glumac (26) sind ein großer Dorn in den Augen ihrer Rivalen. Die beiden tun sich mit ihren zahlreichen Meinungsverschiedenheiten jedoch auch keinen großen Gefallen. Schon am Morgen wird sich zwischen Kippe, Kaffee und Cornflakes lautstark angeschrien. Nikola sei laut Gloria kein Mann und habe sie in der Diskussion mit Jakub (Folge 6) nicht in Schutz genommen. Er könne ihr als Mann nicht den Rücken stärken. Während die beiden ein Morgenyoga der anderen Art betreiben, sprechen die Gesichter der Mitstreiter Bände.

"Du hast mich zu verteidigen, auch wenn ich deine scheiß Ex-Frau bin", faucht Gloria unerbittlich weiter. Indes hören sich die verbliebenen Paare den Disput an. Sandra Janina (23) erkennt küchenpsychologisch: "Die wissen nicht, wie man richtig streitet und sind nicht reif genug, sich ihre Fehler einzugestehen."

Jakub Jarecki (27) steigt mit ein und redet sich in Rage: "Ich krieg Hass, wenn gute Menschen wie er so schlecht behandelt werden. [...]. Die ist so 'ne richtig alte Furie, so richtig balla in der Birne. Der arme Junge, alter."