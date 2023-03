Prominent getrennt: Stripper enttarnt Ex-Freundin als "Messie-Frau" - "Würmer, Motten und Fliegen"

Südafrika - Dicke Luft bei " Prominent getrennt "! Team "Hot Banditoz" gerät in der "Villa der Verflossenen" aneinander und zofft sich unter anderem um nicht geleistete Unterhaltszahlungen, doch auch bei den anderen Paaren gibt es mächtig Ärger. Zu späterer Stunde steht zudem die nächste Nominierung an.

Beim Gruppenspiel "Sackrupfen" verliert die Gruppe 16.500 Euro. © RTL

Der "schwer verwundete" Silva Gonzales (43) ist mittlerweile tief ins Jammertal vorangeschritten und zweifelt weiterhin daran, ob eine Teilnahme an der Show überhaupt noch Sinn macht.

"Ich werde hier nicht mehr gewinnen können", ist sich der Pfundskerl bereits sicher, als Ex Stephanie Schanzleh (34) sich ihren Verflossenen zur Brust nimmt und versucht, positiv auf ihn einzuwirken.

Und tatsächlich scheint der Plan zunächst zu gelingen! Nach einem "kühlen Blonden" und einer Zigarette unter der südafrikanischen Sonne scheint der dreifache Vater wieder auf Kurs gebracht - doch der Schein trügt, wie sich wenig später herausstellen soll.

Zunächst steht jedoch erst einmal das nächste Gruppenspiel an. Diesmal treten Nikola Glumac (26), Kate Merlan (36), Fabio De Pasquale (28), Karina Wagner (26), Marc-Robin Wenz (26) und Sandra Janina (23) beim Spiel "Sackrupfen" an. Ziel ist es, eine Summe von insgesamt 19.000 Euro zu sichern, die zuvor in mehreren Beträgen auf die jeweiligen Kandidaten verteilt wurde.

Anfangs sind alle Teilnehmer noch zuversichtlich, doch am Ende können lediglich Niko und Fabio ihre jeweilige Summe retten. Der Rest springt daneben und am Ende ist die Gruppe um satte 16.500 Euro ärmer. "Es war ein teurer Nachmittag", fasst Fabio das Debakel anschließend zusammen.