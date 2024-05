Mike Cees macht seine Ex rund: "Sie will hier wieder als Opfer rausgehen"

Südafrika - In der siebten Folge von "Prominent getrennt" ist Tommy Pedroni (29) nach dem Abschied von Max Bornmann (27) und Luisa Früh (22) immer noch geknickt. Mike Cees (36) freut's: "Ist schon ein geiles Feeling, dass hier die Pläne funktionieren."

Mike Cees (36) und Michelle Monballijn (45) zicken sich gegenseitig an. © RTL

Dafür läuft's mit Ex Michelle Monballijn (45) nicht so gut. Die fühlt sich von ihm ignoriert, immerhin habe er ihr nicht mal einen guten Morgen gewünscht. "Ich hab hier ein Déjà-vu vom Sommerhaus. Sie macht hier ihre Michelle-Show. Sie will hier wieder als Opfer rausgehen [...], der Mike ist der Böse", kommentiert der 36-Jährige wütend.

Trotzdem reißen sich die beiden zusammen und besprechen, wen sie als Nächstes rauskicken wollen. "Hier musst du taktieren, manipulieren und rasieren", erklärt Mike seiner Ex am Pool, während Tommy und Sandra Sicora (27) die Szene ängstlich beobachten.

Denn immerhin hatte Sandra ihren Tommy vor der letzten Nominierung gewarnt: "Ich hatte das von Anfang an gespürt [...], weil du mit deinem Max so sicher warst", triumphiert die 27-Jährige. Und tatsächlich gibt ihr Tommy das erste Mal recht.

"Lass dich nicht unnötig provozieren, dass die dann einen Grund hätten", versucht Sandra den 29-Jährigen einzuschwören.