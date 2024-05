"Prominent Getrennt": Mike Cees rastet aus! "Was für ein verfickter Lappen ist eigentlich Tommy?"

Die versucht ihr Glück im Anschluss direkt bei ihrem Ex Tommy Pedroni (29). Genervt schlürft er mit ihr zum Pool: "Ich ahn' schon etwas Blödes, was mir nicht gefällt", vermutet der 29-Jährige.

"Du und Tommy ihr geht auf Lukas und Chiara, richtig?" will er von der 36-Jährigen wissen. Die nickt genervt, denn eigentlich würde sie viel lieber Max Bornmann (27) nach Hause schicken: "Ich will meinen Tommy irgendwie wieder bekommen (...) der Max steht im Weg", erklärt sie wütend. "Wenn der weg ist, habt ihr Zeit zu reden", lockt Mike Sandra mit auf seine Seite.

Michelle Monballijn (45) lässt sich von ihrem Ex mal wieder um den Finger wickeln. © RTL

Am Abend stellt Tommy begeistert fest, dass Michelle Monballijn (45) und Max beide Single sind und sich ruhig mal Küssen und näher kommen könnten. "Mike hast du was dagegen, wenn ich Michelle küsse?", fragt Max daraufhin scherzhaft und es kommt zum Eklat.

Mit wütendem Gesicht setzt sich Mike zu Max und will wissen, ob er denn ein Auto habe oder eine Eigentumswohnung. Der grinst nur und versteht die Fragerei nicht. "Ich will nicht, das du so einen an deiner Seite hast (...) der kann sich nichts leisten", sagt er an Michelle gerichtet. Der ist die Situation sichtlich unangenehm.

"Was für ein verfickter Lappen ist eigentlich Tommy?", wütet Mike im Interview weiter. Auch Michelle bekommt ihr Fett weg. Immerhin hätte sie ihren Ex mal vor allem verteidigen können.

Die gibt ihm auf einmal recht und fordert im Anschluss eine Entschuldigung von Max ein. "Bei dir entschuldige ich mich gerne Michelle", erklärt Max grinsend. Doch die möchte, dass er sich auch bei Mike entschuldigt.

"Der hat keine Wohnung, kein Geld, keiner liebt den", fällt Mike ins Wort. Doch Max bleibt nur gelassen sitzen und lacht: "Genau deswegen entschuldige ich mich nicht."