Harte Begrüßung zum TV-Start: "Brauchst dich nicht wundern, dass alle nur drüberrutschen"

Michelle Monballijn (45) muss ein Team mit ihrem Noch-Ehemann Mike Cees (36) bilden. © RTL

Nach wenigen Jahren Beziehung war es (zum Glück?!) aus zwischen Cees und seiner Noch-Ehefrau Michelle Monballijn (45). Der überaus selbstbewusste Reality-Darsteller heute: "Ich hab in dieser Partnerschaft nur Minus gemacht - emotional, finanziell, sexbezogen, überhaupt."

Die Trennung begünstigt hätten mehrere Seitensprünge des 36-Jährigen. "Ich habe mit ein paar Mädels Spaß gehabt. Die waren so intelligent und haben sie kontaktiert." Allerdings frage sich Michelle zu wenig, "was du dazu beigetragen hast". Seiner Meinung nach habe sie Aktien an seinem Fremdgehen. Es ist nicht das einzige Mal, dass er den Spieß rumdrehen wird, um selbst nicht als Minusmensch dazustehen.

Für ihn steht ohnehin schon fest: "Michelle wird hier drin wieder das Opfer sein, wird weinen." Ihr gegenüber habe er "so einen Hass. Ich bereue, dass ich sie geheiratet hab, weil ich vier Jahre meines Lebens vergeudet hab." Wow, einfach wow.

Die kurzzeitige emotionale Wende kommt schon in der ersten gemeinsamen Nacht im Doppelbett. "Ich musste mich so zusammenreißen, als Michelle das Bein rübergelegt hat."

Doch der grausame Alltag kehrt schnell wieder ein. Mike bricht ein Schaukelspiel wegen seiner Höhenangst ab und lässt den Jackpot für alle um 10.000 Euro schmelzen. Für ihn gar kein Problem: "Wenn du rausfliegst, fliegst du raus. Das ist mir Hupe, weil mit meiner Gage kann ich drei von denen bedienen", protzt der "tiefenentspannte" Mike, der ohnehin nur in dem TV-Format sei, weil "Michelle das Geld braucht".