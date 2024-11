RTL lässt "Prominent getrennt"-Bombe platzen: Diese Paare versprechen Drama-Potenzial

Südafrika - Hier ist Zoff wohl vorprogrammiert! RTL hat zum Wochenstart die Kandidaten der vierten Staffel von "Prominent getrennt" bekannt gegeben und verraten, wer sich schon bald in der "Villa der Verflossenen" in die Haare kriegen könnte. Der Sender kündigte eine "hochexplosive Staffel" an.